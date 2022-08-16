Tử vi 9 ngày tới (17/8-25/8), Thần Tài nhắm trúng 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', trúng số độc đắc, một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 09:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau", trúng số độc đắc, một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời trong 9 ngày tới.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông. Điều này giúp mang lại người tuổi này có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khá hài hòa, êm ấm. Bạn và nửa kia luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, đồng thời còn luôn thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. 

Tử vi 9 ngày tới (17/8-25/8), Thần Tài nhắm trúng 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', trúng số độc đắc, một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất tương đối suôn sẻ và sẽ nhận được phần thưởng, tiền thưởng bất ngờ vào 9 ngày nữa. Cụ thể, về tài lộc, con giáp này sẽ có thể có thêm thu nhập về tiền lương, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì đều có cơ hội nhưng cần lưu ý. Về công việc, con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, dễ đạt được thành quả, kết quả mỹ mãn.

Đối với phương diện tình cảm, tình yêu đôi lứa của bản mệnh sẽ luôn ngập tràn trong niềm vui, hạnh phúc, đẹp đẽ, người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân. 

Tử vi 9 ngày tới (17/8-25/8), Thần Tài nhắm trúng 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', trúng số độc đắc, một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Tuất tương đối suôn sẻ và sẽ nhận được phần thưởng, tiền thưởng bất ngờ vào 9 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 9 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Thân tăng tiến rõ rệt. Công việc tương đối suôn sẻ, mọi việc tiến triển như ý, có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Về tài lộc, tiền lương không có sự thay đổi rõ rệt, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì có thể thành bại, hoặc thậm chí là thua lỗ. 

Vận trình tình cảm có sự tác động của Tam Hội Quý Nhân nên đã mang đến sự hạnh phúc, bình yên và vui vẻ cho bạn và người ấy. Người độc thân sẽ tìm thấy "nửa kia" của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, người thân.

Tử vi 9 ngày tới (17/8-25/8), Thần Tài nhắm trúng 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', trúng số độc đắc, một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Đúng 9 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Thân tăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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