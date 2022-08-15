Đúng ngày mai, thứ Ba 16/8/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp 'gánh họa phương xa', tiền mất tật mang, liên tiếp nhận tin buồn trong công việc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 13:23

Thứ Ba 16/8/2022, 3 con giáp 'gánh họa phương xa', tiền mất tật mang, liên tiếp nhận tin buồn trong công việc.

Tuổi Mão

Bước vào đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước. Nhiều vấn đề cùng lúc phát sinh khiến bản mệnh không kịp trở tay. Tuy nhiên, chỉ cần con giáp này giữ vững sự bình tĩnh, sự can đảm và niềm tin vào bản thân thì có thể vượt qua giai đoạn gian khó này. Trong quá trình làm việc, bạn cũng có thể xảy ra một vài tranh cãi hay bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. 

Vậy nên, kéo theo tài lộc của con giáp xui xẻo này sa sút rõ rệt. Tử vi khuyên bạn đừng nên đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính vào thời điểm này. Bạn nên bình tĩnh và xem xét mọi góc cạnh của vấn đề trước khi đưa ra sự lựa chọn thích hợp.

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/8/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp 'gánh họa phương xa', tiền mất tật mang, liên tiếp nhận tin buồn trong công việc - Ảnh 1
Bước vào đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thiếu sự thoải mái. Điềm báo sẽ có mâu thuẫn và tranh chấp với cấp trên do bất đồng ý kiến trong quá trình làm việc. Điều nên làm lúc này là làm tốt nhiệm vụ của mình, không nói ra những điều thiếu suy nghĩ. Do đó, tài lộc không sáng. Con giáp này cần đề phòng trước những lời kêu gọi đầu tư, làm ăn chung.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc hơn trước khá nhiều. Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ do người trong cuộc thiếu sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân khó tìm được người phù hợp vì mải mê với công việc.

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/8/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp 'gánh họa phương xa', tiền mất tật mang, liên tiếp nhận tin buồn trong công việc - Ảnh 2
Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thiếu sự thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra không dễ dành một chút nào vào đúng ngày mai. Sự bốc đồng gây ra cho con giáp này không ít điều phiền toái. Bản mệnh muốn đẩy nhanh các kế hoạch để sớm thu được thành tựu nhưng lại không có sự kỹ lưỡng, cẩn trọng trong cách làm nên khó tránh khỏi sai lầm ngoài ý muốn. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại do ảnh hưởng của công việc không thuận lợi.

Chuyện tình cảm thì cũng không mấy vui vẻ. Tình yêu chỉ đem đến cho con giáp này toàn những chuyện đau lòng, buồn phiền. Nhưng bản mệnh hãy cứ tin tưởng vào sự tốt đẹp trong tình yêu, nhân duyên tự sẽ tìm tới.

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/8/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp 'gánh họa phương xa', tiền mất tật mang, liên tiếp nhận tin buồn trong công việc - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra không dễ dành một chút nào vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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