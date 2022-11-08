Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (9, 10/11/2022), 3 con giáp này cứ thong thả 'ngồi chơi xơi nước' cũng kiếm được tiền, trở thành đại gia trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 11:35

Trong 2 ngày tới (9, 10/11/2022), trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình thênh thang, công danh như ý, kiếm tiền tỷ nhẹ tênh như mơ.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, luôn biết nỗ lực và cố gắng trong mọi hoàn cảnh để tìm được cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thường không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nên họ luôn biết trân trọng giá trị lao động. 

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (9, 10/11/2022), 3 con giáp này cứ thong thả 'ngồi chơi xơi nước' cũng kiếm được tiền, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 1
Ngày trước sướng khổ thế nào không biết nhưng năm nay cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu là những người khao khát cuộc sống thượng lưu nên họ luôn phấn đấu không ngừng để có thể xây dựng mọi thứ hoàn hảo vững chắc. Tử vi học có nói, 2 ngày tới (9, 10/11/2022), những người tuổi Dậu sẽ gặp được may mắn. Ngày trước sướng khổ thế nào không biết nhưng năm nay cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. 

Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nếu tuổi Dậu tập trung vào việc kinh doanh đầu tư sẽ tỏa sáng bất ngờ, không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp mà còn viễn mãn về tinh thần, dồi dào về tài vận. Con giáp này sẽ xây dựng cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi bật bởi lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. Người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào cuối năm nay.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (9, 10/11/2022), 3 con giáp này cứ thong thả 'ngồi chơi xơi nước' cũng kiếm được tiền, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 2
Thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là 2 ngày tới (9, 10/11/2022), thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn gặp được may mắn. Con giáp tuổi này vượng vận quý nhân, có nhiều người yêu mến, săn đón.

Ngoài ra, những người cầm tinh con Hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Hợi dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (9, 10/11/2022), 3 con giáp này cứ thong thả 'ngồi chơi xơi nước' cũng kiếm được tiền, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 3
Con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra. 2 ngày tới (9, 10/11/2022), con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Người tuổi Hợi kiếm tiền bằng nhiều cách. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc.

Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Hợi có cơ hội gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'mệnh đỏ rực' vào đúng ngày 9/11/2022, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông

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Tử vi ngày 9/11/2022 cho biết, có đến 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, tiền của dồi dào, sự nghiệp thành công viên mãn khó ai sánh bằng.

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