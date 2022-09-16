Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của con giáp may mắn này trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong 10 ngày cuối tháng 9, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.