Trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần trong 10 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp may mắn đón Thần Tài giá lâm, Quý Nhân phù trợ, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ có Thần Tài phù trợ mà 3 con giáp may mắn này trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần trong 10 ngày cuối tháng 9.

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của con giáp may mắn này trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

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Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong 10 ngày cuối tháng 9, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

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Theo tử vi 12 con giáp, thời gian 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 cho biết, người tuổi Tý sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên mọi chuyện trong cuộc sống nhất là về đường công danh vô cùng hanh thông, tiền bạc không hao hụt như thời gian trước mà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng thể bớt đi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống như 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Tý được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống. Tuổi Tý hãy mạnh dạn trong công việc, có thể là làm thêm 1 công việc "tay trái" hoặc chọn hẳn cho mình 1 hướng đi mới bởi sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

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Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 cho biết, người tuổi Tý sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên đường công danh vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9), Cát Tinh tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp may mắn đón vạn tài lộc, công danh thành toại không ngừng, cuộc sống dư dả vẻ vang

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9), Cát Tinh tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp may mắn đón vạn tài lộc, công danh thành toại không ngừng, cuộc sống dư dả vẻ vang

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) có nói, 3 con giáp may mắn này được Cát Tinh nâng đỡ nên công danh sự nghiệp thăng hoa, tiền tài khởi sắc, tiền của dư dôi.

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