Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ có Thần Tài phù trợ mà 3 con giáp may mắn này trúng số độc đắc liên tiếp 4 lần trong 10 ngày cuối tháng 9.
- Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, thần may mắn ban ơn, 3 con giáp bứt phá sự nghiệp, tiền tài rực rỡ, trúng số độc đắc, phát tài thành tỷ phú
- Đúng 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), TÀI LỘC quy về một mối, 3 con giáp thành công tạo tiếng vang lớn, tiền của căn đầy túi, tiền tỷ nắm chặt trong tay
Tuổi Ngọ
Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của con giáp may mắn này trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.
Bên cạnh đó, trong 10 ngày cuối tháng 9, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.
Tuổi Tý
Tử vi 10 ngày cuối tháng 9 cho biết, người tuổi Tý sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên mọi chuyện trong cuộc sống nhất là về đường công danh vô cùng hanh thông, tiền bạc không hao hụt như thời gian trước mà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng thể bớt đi.
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống như 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Tý được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống. Tuổi Tý hãy mạnh dạn trong công việc, có thể là làm thêm 1 công việc "tay trái" hoặc chọn hẳn cho mình 1 hướng đi mới bởi sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.