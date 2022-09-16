Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9), Cát Tinh tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp may mắn đón vạn tài lộc, công danh thành toại không ngừng, cuộc sống dư dả vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 10:48

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) có nói, 3 con giáp may mắn này được Cát Tinh nâng đỡ nên công danh sự nghiệp thăng hoa, tiền tài khởi sắc, tiền của dư dôi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường thông minh, nhanh nhẹn, không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình. Trong công việc, họ là người biết quan sát, không ngừng học hỏi, làm việc nghiêm túc, tận tâm và có trách nhiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) có nói, tài lộc của con giáp tuổi Thân ngày càng lên cao. Con giáp may mắn này gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Ngoài ra, người sinh năm Thân có thể đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Một số người sinh năm này có thể tìm thấy tình yêu đích thực.

con giap may man 3
Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) có nói, tài lộc của con giáp tuổi Thân ngày càng lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9), những người thuộc tuổi Mão tiền đầy túi, tài lộc dồi dào không kể xiết. Thu nhập của bạn đến từ việc chính, việc phụ và cả từ người thân đem lại. Với tài chính rủng rỉnh như vậy, tuổi Mão có thể trích ra một khoản mua sắm cho bản thân, còn lại gửi vào quỹ tiết kiệm tích góp là nhất.

Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan, tiến chức, đảm nhận những vị trí quan trọng. Trong khi đó, người tuổi Mão làm kinh doanh, tài lộc tăng lên đáng kể, thu được nhiều lợi nhuận. Các tin vui nối tiếp nhau gõ cửa giúp con giáp này cảm thấy thoải mái, phấn chấn vô cùng.

con giap may man 2
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9), những người thuộc tuổi Mão tiền đầy túi, tài lộc dồi dào không kể xiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) dự đoán, có Quý Nhân trợ giúp, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, vì thế bạn nên tranh thủ tiến hành ngay những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu bản mệnh muốn được tăng lương thăng chức cũng có thể mạnh dạn đề xuất ý kiến, chắc hẳn lãnh đạo cũng thấy được cố gắng của bạn và phê chuẩn thôi. Tài vận của bản mệnh trong tháng này khá lý tưởng. Ngoài khoản tiền lương cứng, bản mệnh còn lĩnh thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, lãi lời…

con giap may man 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) dự đoán, có Quý Nhân trợ giúp, người tuổi Dậu có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, thần may mắn ban ơn, 3 con giáp bứt phá sự nghiệp, tiền tài rực rỡ, trúng số độc đắc, phát tài thành tỷ phú

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, thần may mắn ban ơn, 3 con giáp bứt phá sự nghiệp, tiền tài rực rỡ, trúng số độc đắc, phát tài thành tỷ phú

Tử vi 12 con giáp có nói, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, dưới sự che chở của thần may mắn, 3 con giáp này mang mệnh phú quý, tài sản thu về bạt ngàn, công danh sự nghiệp hưng vượng, vạn sự như ý cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi ngày 17/9 tử vi ngày 17/9/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 22 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 22 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 22 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả