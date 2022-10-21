Trúng số độc đắc đúng thứ Bảy (22/10/2022), 3 con giáp nghênh đón tài lộc, vận đỏ theo chân, vét cạn túi Thần Tài, lắm của nhiều tiền, cuộc đời sang trang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 09:54

3 con giáp nghênh đón điềm lành, vận may ngập lối, phát tài bất ngờ, rủng rỉnh tiền bạc, hậu vận an nhàn sung túc.

Tuổi Tuất

Thời gian vừa qua vận trình của người tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ bản mệnh có nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Tử vi cho thấy, đúng ngày mai, người tuổi Tuất làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, nhất là về tài lộc. Những người tuổi Tuất cũng khá hài hước và thích kết bạn. Đi tới đâu họ cũng thường được bạn bè và nhiều người biết đến. Người khác thường dùng lời tốt đẹp để nhắc đến họ.

 

Tử vi ngày mai cho biết, người tuổi Tuất vận trình lên hương, sự nghiệp xuôi thuận, được dự đoán sẽ trải qua một ngày làm việc êm đềm, không có gì gây trở ngại. Các kế hoạch về cơ bản đều đi vào quỹ đạo ổn định, tuổi Tuất ngày 22/10 chỉ cần ngồi yên chờ tiền tài chảy vào túi, cuộc sống thoải mái, không cần lo nghĩ chi tiêu.

 

Sự nghiệp của người tuổi Tuất “thuận buồm xuôi gió” vào đúng ngày mai. Con giáp may mắn này sẽ mang về cho mình kết quả như mong đợi nhờ có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách chính xác và khách quan. Hãy tiếp tục phát huy trong những kế hoạch, dự án sắp tới để có cơ hội thăng tiến nhanh chóng trên con đường phát triển sự nghiệp.

Trúng số độc đắc đúng thứ Bảy (22/10/2022), 3 con giáp nghênh đón tài lộc, vận đỏ theo chân, vét cạn túi Thần Tài, lắm của nhiều tiền, cuộc đời sang trang rực rỡ - Ảnh 1
Tử vi ngày mai cho biết, người tuổi Tuất vận trình lên hương, sự nghiệp xuôi thuận, được dự đoán sẽ trải qua một ngày làm việc êm đềm, không có gì gây trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, người tuổi Hợi được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Người tuổi Hợi vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải. Chính vì vậy mà họ đi tới đâu cũng dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người.

Trong ngày 22/10, người tuổi Hợi đón nhận vô vàng may mắn. Con giáp vốn dĩ chăm chỉ nay lại được Thần Tài ban phước nên gặt hái được những thành công. Tài vận phất lên trông thấy, bản mệnh không những xây dựng cuộc sống dư dả cho mình mà còn có thể giúp đỡ được mọi người xung quanh.

Đúng ngày mai, quý nhân phù trợ giúp người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong việc chuyển đổi công việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Đây là thời điểm lý tưởng để xúc tiến các hợp đồng, dự án đang ấp ủ. Ngoài ra, quý nhân trợ mệnh đem tới cho người này nhiều vận may liên quan tới khía cạnh này. Sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Hợi không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Hợi ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện.

Trúng số độc đắc đúng thứ Bảy (22/10/2022), 3 con giáp nghênh đón tài lộc, vận đỏ theo chân, vét cạn túi Thần Tài, lắm của nhiều tiền, cuộc đời sang trang rực rỡ - Ảnh 2
Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp, người tuổi Hợi vốn nhanh nhẹn, thông minh lại giỏi tạo ra của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy trong ngày mai người tuổi Mùi đón nhiều điềm lành, dễ gặt hái được các mục tiêu đã đặt ra. Họ có ý chí kiên định, chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ cũng sống rất tình cảm. Dù ở trong hoàn cảnh nào người tuổi Mùi cũng có thể hiểu đúng về bản thân để phát hiện ra những khuyết điểm cần hoàn thiện. Người tuổi Mùi luôn có ý thức tự kỷ luật và tu dưỡng. Nay lại có thêm sự giúp đỡ của sao may mắn, quý nhân nên dễ dàng phát huy được sức mạnh và đạt được những điều tốt đẹp.

Người tuổi Mùi trong ngày 22/10 được Tam Hợp nên làm gì cũng thuận lợi. Tài lộc lên hương, con giáp nếu là người làm kinh doanh sẽ có lộc trời ban, thu về lợi nhuận khấm khá. Trong khi người làm công ăn lương vận trình thăng tiến, có nhiều cơ hội “lập công” nên khả năng cao sẽ được tăng lương, thưởng nóng.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên khởi sắc và vô cùng dễ dàng vào đúng ngày thứ Bảy này. Dù là người làm công ăn lương hay làm các công việc tự do cũng đều gặp may mắn. Mọi kế hoạch hay ý tưởng của con giáp này đều nhận được đánh giá cao, cơ hội thăng quan tiến chức nhờ vậy mà được rộng mở hơn. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội đạt được thành công và thu về nguồn lợi nhuận khủng.

Trúng số độc đắc đúng thứ Bảy (22/10/2022), 3 con giáp nghênh đón tài lộc, vận đỏ theo chân, vét cạn túi Thần Tài, lắm của nhiều tiền, cuộc đời sang trang rực rỡ - Ảnh 3
Người tuổi Mùi trong ngày 22/10 được Tam Hợp nên làm gì cũng thuận lợi. Tài lộc lên hương, con giáp nếu là người làm kinh doanh sẽ có lộc trời ban, thu về lợi nhuận khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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