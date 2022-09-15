Trúng số độc đắc đúng ngày giữa tháng 9 (15/9), 3 con giáp kiên trì nhận phúc báo lớn, sếp trên thưởng hậu hĩnh, đầu tư bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 04:30

Tử vi có nói, đúng ngày 15/9 dương lịch, những con giáp này vô cùng giàu có, viên mãn, hạnh phúc khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Thìn vốn là người có tính cách độc lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai mà vẫn có thể tạo nên sự nghiệp. Trong tính cách những người tuổi Thìn họ thường rất xem trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Chính vì vậy, người tuổi Thìn khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ luôn tìm cách hoàn thành vượt mức.

Trong ngày 15/9 giữa tháng, người tuổi Thìn sẽ có cuộc sống đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên tuổi Thìn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Đặc biệt, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, quơ tay là hốt bạc giàu có hơn người.

Trúng số độc đắc đúng ngày giữa tháng 9 (15/9), 3 con giáp kiên trì nhận phúc báo lớn, sếp trên thưởng hậu hĩnh, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 1
Trong ngày 15/9 giữa tháng, người tuổi Thìn sẽ có cuộc sống đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên tuổi Thìn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh vốn tính cách hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện. Họ sống cho tập thể và những người thân cận. Trong tính cách những người tuổi Hợi thường không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Tử vi dự đoán, đúng ngày 15/9, người tuổi Hợi thật sự lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, tuổi Hợi đúng là “sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Đây chính là thời điểm để người tuổi Mùi hái trái ngọt. Cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú có số má.

Trúng số độc đắc đúng ngày giữa tháng 9 (15/9), 3 con giáp kiên trì nhận phúc báo lớn, sếp trên thưởng hậu hĩnh, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng ngày 15/9, người tuổi Hợi thật sự lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là con giáp vô cùng có ý chí làm giàu, vì vậy khi người khác thảnh thơi thì họ đã nỗ lực kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Vào ngày 15/9 dương lịch, người tuổi Mùi sẽ phát tài phát lộc.

Tử vi cho biết, những người tuổi Mùi đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ để đổi đời. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống sung túc giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc đúng ngày giữa tháng 9 (15/9), 3 con giáp kiên trì nhận phúc báo lớn, sếp trên thưởng hậu hĩnh, đầu tư bách phát bách trúng - Ảnh 3
Vào ngày 15/9 dương lịch, người tuổi Mùi sẽ phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, qua đêm nay 2/9, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, tài lộc tỏa sáng, sự nghiệp vang dội, uy danh lẫy lừng

Thần Tài báo mộng, qua đêm nay 2/9, 3 con giáp gà hóa phượng hoàng, tài lộc tỏa sáng, sự nghiệp vang dội, uy danh lẫy lừng

Tử vi dự báo, qua đêm nay 2/9, 3 con giáp sau đây may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 15/9 tử vi ngày mai tử vi giữa tháng 9 tử vi hôm nay 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 47 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông