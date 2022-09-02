Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết trung thu, 3 con giáp thu lộc tứ phía, may mắn vét sạch hầu bao Thần Tài, giàu sang bất chấp nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 17:34

Đón Tết trung thu, những con giáp này sẽ được Bồ Tát che chở mà đón nhận nhiều may mắn. Liệu bạn có nằm trong số đó không?

Tuổi Tuất

Trong khoảng thời gian vừa qua, những người tuổi Tuất phải chịu áp lực lớn về đường tài lộc, sự nghiệp cũng chẳng mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, sang Tết trung thu này, năng lực cá nhân vượt trội sẽ giúp bản mệnh tuổi Tuất có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp. 

Tuất dễ có bước đột phá tại nơi làm việc, giành được những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh cũng phải nể phục, kiêng dè bạn. Không chỉ vậy, việc kiếm tiền và làm giàu của con giáp này cũng dễ dàng hơn rất nhiều, việc thăng chức tăng lương đều nằm trong tầm tay. 

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết trung thu, 3 con giáp thu lộc tứ phía, may mắn vét sạch hầu bao Thần Tài, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 1
Sang Tết trung thu này, năng lực cá nhân vượt trội sẽ giúp bản mệnh tuổi Tuất có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất mạnh mẽ, can đảm, có dũng khí hành động và đổi mới nên dù có làm trong ngành nghề nào thì họ cũng trở thành cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Đón Tết trung thu (15/8 âm lịch), người tuổi Dần còn gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ. 

Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Dần còn bắt đầu thăng tiến trong công việc, bạn dễ được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ vậy, những người độc thân cũng vượng vận đào hoa, dễ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, các cặp vợ chồng cũng hòa hợp, yên ấm. 

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết trung thu, 3 con giáp thu lộc tứ phía, may mắn vét sạch hầu bao Thần Tài, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 2
Đón Tết trung thu (15/8 âm lịch), người tuổi Dần còn gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong công việc, Mão có năng lực làm việc vượt trội, không chỉ có tài quan sát, họ lại còn rất tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian trước, tuổi Mão gặp phải vận đen nhưng họ sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đón Tết trung thu (15/8 âm lịch).

Sự nghiệp của Mão thăng hoa, con đường làm giàu của bản mệnh không còn bị cản trở giúp bạn kiếm được nhiều tiền bạc, của cải hơn. Tiền lương của Mão có thể tăng lên gấp đôi, các khoản thu nhập phụ cũng tăng lên nên dòng của cải đều đặn chảy vào túi bạn khiến người xung quanh cũng đỏ mắt mà ghen tị.

Rằm tháng 8 âm lịch đón Tết trung thu, 3 con giáp thu lộc tứ phía, may mắn vét sạch hầu bao Thần Tài, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 3
Trong khoảng thời gian trước, tuổi Mão gặp phải vận đen nhưng họ sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đón Tết trung thu (15/8 âm lịch) - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 dự đoán, có những con giáp này vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó giàu có hơn người.

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