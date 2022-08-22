Dự báo ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, vươn tay hái lộc, tiền bạc vun vút, gặt hái thành quả

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 11:36

Tử vi dự đoán, sang ngày mai 23/8/2022, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi, Mão có thể có thêm thu nhập, Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

Tuổi Dần

Vận may của những người tuổi Dần khi sang ngày mai 23/8 có thể sẽ có những thay đổi lớn. Về công việc, nếu liên quan đến vấn đề đưa ra quyết định và lập kế hoạch, tốt hơn hết bạn nên nhờ đến sự tư vấn hoặc giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp. 

Về tài lộc, tiền lương tương đối ổn định. Âm tinh tương hợp nên có lợi cho việc thăng quan tiến chức hoặc được lãnh đạo, quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên bạn nên cẩn thận đề phòng kẻ gian cản trở mình hoặc gặp phải sự cạnh tranh ác ý. Về chuyện tình cảm của các cặp đôi vẫn tốt đẹp, còn người độc thân thì tình cảm không lý tưởng.

Dự báo ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, vươn tay hái lộc, tiền bạc vun vút, gặt hái thành quả - Ảnh 1
Vận may của những người tuổi Dần khi sang ngày mai 23/8 có thể sẽ có những thay đổi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, sang thứ Ba 23/8/2022, tuổi Mão tuy có những biến động nhỏ về tài lộc nhưng nhìn chung vẫn khá tốt. Bạn có thể có thêm thu nhập, nếu đầu tư hoặc hợp tác thì sẽ suôn sẻ hơn. Về công việc có thể gặp trở ngại hoặc phải tăng ca, đi lại nhiều hơn, phải điều phối thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Vận trình tổng thể của người tuổi Mão trong thời gian này khá tốt. Về quan hệ tình cảm, những người đã kết hôn tính tình hòa thuận, những người độc thân thường có số mệnh tốt. Vận may tình cảm tốt hơn, dễ thu hút người khác phái theo đuổi.

Dự báo ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, vươn tay hái lộc, tiền bạc vun vút, gặt hái thành quả - Ảnh 2
Tử vi cho biết, sang thứ Ba 23/8/2022, tuổi Mão tuy có những biến động nhỏ về tài lộc nhưng nhìn chung vẫn khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang ngày mai, thứ Ba ngày 23/8, công việc của tuổi Hợi sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, có thể thích hợp để tối ưu hóa và điều chỉnh một số kế hoạch dự án hoặc kế hoạch hoạch định. Vận trình tài lộc của tuổi Hợi càng lên cao, kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi, dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa về mọi mặt. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chú ý tiết kiệm chi tiêu.

Hợi có thể mạnh dạn thử thực hiện theo ý tưởng của mình. Cố gắng duy trì trạng thái tốt, ít nói và làm nhiều hơn trong công việc và làm tốt việc riêng của mình. Về quan hệ tình cảm, người đã có gia đình thì tình cảm hạnh phúc, người độc thân thì tình cảm tốt đẹp.

Dự báo ngày mai, thứ Ba 23/8/2022, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, vươn tay hái lộc, tiền bạc vun vút, gặt hái thành quả - Ảnh 3
Bước sang ngày mai, thứ Ba ngày 23/8, công việc của tuổi Hợi sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, có thể thích hợp để tối ưu hóa và điều chỉnh một số kế hoạch dự án hoặc kế hoạch hoạch định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tử vi cho biết, sang tuần cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi ngày 22/8

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 39 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 16 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi