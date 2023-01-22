Trúng số độc đắc đúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán (22/1/2023), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 11:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ vào đúng ngày 23/1/2023.

Tuổi Dần

Nguồn năng lượng dồi dào đem tới cho người tuổi Dần tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết tràn đầy. Mặc dù khối lượng công việc tăng cao nhưng bản mệnh vẫn có thể hoàn thành tốt chỉ bằng khả năng của bản thân. Công việc tiến triển tốt, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác tốt nên khả năng thu được lợi nhuận khủng là rất cao

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Ngọ sẽ giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Trúng số độc đắc đúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán (22/1/2023), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ - Ảnh 1
Nguồn năng lượng dồi dào đem tới cho người tuổi Dần tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết tràn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Bản mệnh cũng nên có kế hoạch sắp xếp mọi thứ một cách khoa học hơn để tiết kiệm thời gian, công sức cho mình. Vì có tài khả năng quản lý tài chính thông minh nên người tuổi này vẫn có thể chi tiêu một cách thoải mái trong ngày.  

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần, chia sẻ thường xuyên. Người độc thân tạo được ấn tượng đặc biệt trong mắt những người mới quen. Hạnh phúc được vun đắp mỗi ngày nên người trong cuộc hiếm khi nào thấy nhàm chán.

Trúng số độc đắc đúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán (22/1/2023), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự thông minh, ý chí tiến thủ cùng một chút may mắn đã giúp người tuổi Dậu thu về những “quả ngọt” như mong đợi. Bản mệnh không cần phải cố gắng nhiều song đường công danh vẫn rộng mở, dễ dàng. Ngoài ra, bạn còn có nguồn thu nhập có được từ công việc chính lẫn các nghề tay trái. Dường như không có gì để cho con giáp này tiêu xài vào hôm nay nên có thể đảm bảo túi tiền của mình. ‏

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng trở nên hài hoà. Nhờ có cát tinh che chở mà mối quan hệ giữa tuổi Dậu với nửa kia luôn được ấm êm. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ của mình. Muốn tìm được người phù hợp với mình, bạn cần phải có cái nhìn thực tế hơn về chuyện tình cảm, đừng nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng rồi đặt ra tiêu chuẩn quá cao khi lựa chọn bạn đời cho mình. 

Trúng số độc đắc đúng Mùng 2 Tết Nguyên Đán (22/1/2023), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ - Ảnh 3
Sự thông minh, ý chí tiến thủ cùng một chút may mắn đã giúp người tuổi Dậu thu về những “quả ngọt” như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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