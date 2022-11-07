Tử vi đúng 16h ngày 8/11, 3 con giáp có sự nghiệp hanh thông, công danh sáng sủa, tiền tài chất đầy trong kho.
- Qua hết ngày mai (7/11), 3 con giáp được trời thương, phật độ, vượt qua hết vận xui, đón nhiều hỷ sự, làm gì cũng phất lên nhanh chóng
- 3 con giáp 'số đỏ' hưởng đủ vận may, tiền bạc 'rót' về tài khoản liên tục, công việc phát triển thuận lợi trong nửa đầu tháng 11
Tuổi Mão
Đúng 16h ngày 8/11, tuổi Mão dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc khi bạn dốc lòng hoàn toàn với nhiệm vụ cấp trên giao phó khiến cấp trên không ngớt lời khen ngợi, họ đã nhắm cho bạn một vị trí phù hợp hơn với năng lực rồi đó.
Với những người làm kinh doanh lại càng thuận lợi đủ đường nhờ giữ chữ tín nên được đối tác cũng như khách hàng tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hay giới thiệu thêm các mối làm ăn triển vọng, bạn sẽ thu về khoản lời lãi bất ngờ.
Tình cảm của con giáp này thuận lợi, rất có thể đôi lứa yêu nhau đã tính đến chuyện về chung một nhà. Đừng ngại ngùng mà cho họ một tín hiệu, họ sẽ nhanh chóng đồng ý với tấm chân tình của bạn mà thôi.
Tuổi Ngọ
Ngọ có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Con giáp này dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.
Đúng 16h ngày 8/11/2022, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước "giàu có sau một đêm". Bởi thời điểm này, vận thiên tài bùng phát, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm đầy túi tiền của bản thân.
Những cơ hội này có thể là trúng xổ số hoặc thắng đậm khi chơi cổ phiếu. Không chỉ đỏ tiền mà người tuổi Ngọ cũng rất đỏ tình. Con giáp này sẽ có thêm tin vui về việc có thêm quý tử.
Tuổi Mùi
Trong ngày 8/11/2022, đúng 16h đón cát khí lan tràn giúp tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của Mùi đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc.
Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho Mùi tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.
Vận trình tình cảm chan chứa tình yêu thương. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào đáng nhớ tại thời điểm này. Người độc thân tìm thấy được người bạn trăm năm thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo