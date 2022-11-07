Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 8/11, đại cát đại lợi, 3 con giáp ngửa tay hứng lộc, tiền bạc dư dả, vàng bạc có thừa, công danh vượng phát hơn người

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 15:05

Tử vi đúng 16h ngày 8/11, 3 con giáp có sự nghiệp hanh thông, công danh sáng sủa, tiền tài chất đầy trong kho.

Tuổi Mão

Đúng 16h ngày 8/11, tuổi Mão dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc khi bạn dốc lòng hoàn toàn với nhiệm vụ cấp trên giao phó khiến cấp trên không ngớt lời khen ngợi, họ đã nhắm cho bạn một vị trí phù hợp hơn với năng lực rồi đó. 

Với những người làm kinh doanh lại càng thuận lợi đủ đường nhờ giữ chữ tín nên được đối tác cũng như khách hàng tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hay giới thiệu thêm các mối làm ăn triển vọng, bạn sẽ thu về khoản lời lãi bất ngờ. 

Tình cảm của con giáp này thuận lợi, rất có thể đôi lứa yêu nhau đã tính đến chuyện về chung một nhà. Đừng ngại ngùng mà cho họ một tín hiệu, họ sẽ nhanh chóng đồng ý với tấm chân tình của bạn mà thôi. 

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 8/11, đại cát đại lợi, 3 con giáp ngửa tay hứng lộc, tiền bạc dư dả, vàng bạc có thừa, công danh vượng phát hơn người - Ảnh 1
Đúng 16h ngày 8/11, tuổi Mão dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Con giáp này dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Đúng 16h ngày 8/11/2022, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước "giàu có sau một đêm". Bởi thời điểm này, vận thiên tài bùng phát, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm đầy túi tiền của bản thân.

Những cơ hội này có thể là trúng xổ số hoặc thắng đậm khi chơi cổ phiếu. Không chỉ đỏ tiền mà người tuổi Ngọ cũng rất đỏ tình. Con giáp này sẽ có thêm tin vui về việc có thêm quý tử.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 8/11, đại cát đại lợi, 3 con giáp ngửa tay hứng lộc, tiền bạc dư dả, vàng bạc có thừa, công danh vượng phát hơn người - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 8/11/2022, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thực hiện mơ ước "giàu có sau một đêm". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 8/11/2022, đúng 16h đón cát khí lan tràn giúp tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân. Mọi kế hoạch của Mùi đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc.

Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho Mùi tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Vận trình tình cảm chan chứa tình yêu thương. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào đáng nhớ tại thời điểm này. Người độc thân tìm thấy được người bạn trăm năm thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 8/11, đại cát đại lợi, 3 con giáp ngửa tay hứng lộc, tiền bạc dư dả, vàng bạc có thừa, công danh vượng phát hơn người - Ảnh 3
Trong ngày 8/11/2022, đúng 16h đón cát khí lan tràn giúp tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người

Bước sang hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 tuổi này sẽ phất lên trông thấy nhờ được ơn trên phù hộ, gặp nhiều thời cơ thuận lợi.

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