Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 06:53

Bước sang hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 tuổi này sẽ phất lên trông thấy nhờ được ơn trên phù hộ, gặp nhiều thời cơ thuận lợi.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường chăm chỉ. Đối với họ công việc là ưu tiên số 1. Vì vậy, họ luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thành công trong cuộc sống, công việc. Con giáp này cũng biết nhìn xa trông rộng, tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm nên cuộc đời họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Vào hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch) người tuổi này có gặp nhiều may mắn. Chính thời gian này, vận trình thuận lợi, suôn sẻ, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp chờ đón trước mắt. Nếu con giáp này biết nắm bắt thì cuộc đời sẽ rất thăng hoa.

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người - Ảnh 1
Vào hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch) người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp chờ đón trước mắt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đã dũng cảm bỏ ngoài tai lời nói xấu xa để chứng minh bản thân mình và kết quả thu về khiến họ tâm phục, khẩu phục. Có nghĩa rằng chúng ta không sống vì thái độ của bất cứ ai, điều chúng ta làm phục vụ cho lợi ích của chúng ta là quan trọng nhất. 

Vào hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), tuổi Sửu gặt hái được thành tựu trong việc mang về dự án giá trị, bạn nhanh chóng được thưởng nóng và thậm chí cấp trên đã có ý cất nhắc bạn đến một vị trí cao hơn. 

Tình cảm nở rộ, hai bạn có khoảng thời gian tìm hiểu đã lâu dài và đây là lúc nói về chuyện trăm năm, chúc mừng con giáp tuổi Sửu. 

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người - Ảnh 2
Vào hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), tuổi Sửu gặt hái được thành tựu trong việc mang về dự án giá trị. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Con giáp may mắn hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch) gọi tên người tuổi Tị. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Dự báo hôm nay, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu. Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến.

Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó đấy.

Hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), 3 con giáp ăn ở hiền lành, được Thần Phật ban lộc, cả ngày nhận nhiều hỷ sự, số tốt hơn người - Ảnh 3
Vào hôm nay, thứ Hai (14/10 âm lịch), Tỵ có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 7/11/2022 tử vi ngày 14/10 âm lịch tử vi tuần mới tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 53 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy