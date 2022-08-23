Theo chuyên gia phong thủy cho biết, đúng 10h sáng mai (thứ Tư, 24/8/2022), 3 con giáp này đón lộc trời ban, sẽ giàu sang ngút trời, vận đỏ như son, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thân Trời sinh những người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi, họ luôn sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà đa số họ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. So với những con giáp khác, tuổi Thân được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bản lĩnh, luôn dựa vào năng lực để tiến lên, tuy vậy cũng không ít lần họ phải đối mặt với khó khăn, sóng gió. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, kể từ ngày 24/8/2022 trở đi, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Những người cầm tinh con Khỉ nên chuẩn bị tinh thần để chào đón "cơn mưa" may mắn đến với mình.

Cụ thể, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Thân xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo thành công vang dội và tài vận dồi dào. Ngoài ra, tuổi Thân còn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc và cuộc sống thăng hoa viên mãn. Tuổi Tỵ Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều đàng hoàng, ngay thẳng và sống thiện lương. Con giáp này biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ chăm làm việc thiện nên con giáp giàu sang này tích được rất nhiều công đức.

Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi cho biết, đúng 10h sáng mai (24/8/2022), tài vận của những người tuổi Tỵ trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang có ý định mở cửa hàng hay kinh doanh thêm một món hàng nào khác thì bạn nên triển khai ngay kể từ thời gian này trở đi. Vận khí đang vượng sẽ tăng cơ hội thành công của bạn lên nhiều lần so với bình thường đó. Thời gian sắp tới được xem là giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời tuổi Tỵ, vì vậy việc cần làm chính là nắm bắt thời cơ, phát huy mọi thế mạnh để sở hữu cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước. Tuổi Sửu Sửu trời sinh khá tự tin, tuy rằng trong công việc, năng lực của họ không tính là ưu tú, xuất sắc nhất nhưng con giáp này rất chăm chỉ, lại kiên định, có khả năng chịu khổ nhọc. Làm chuyện gì cũng không sợ hãi khó khăn, dù gian khổ cũng có thể kiên trì tới cùng. Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày 24/8/2022 cho biết, đúng 10h sáng cùng ngày, Sửu có cơ may gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Người này sẽ giúp Sửu khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó. Tài chính của Sửu từ đây cũng trở nên rộng rãi, con giáp mặc sức chi tiêu mà không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, Sửu cũng nên chủ động nắm bắt mọi thứ, đừng quá ý lại nếu không khó mà đạt được thành tựu. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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