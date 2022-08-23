Vào lúc 10h sáng mai (24/8/2022), Thần Tài nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp sau đây 'trúng được quả độc đắc 100 tỷ'

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 17:34

Tử vi tiên đoán, đúng 10h sáng ngày 24/8/2022, có 3 con giáp sẽ dành được nhiều may mắn về tài lộc, phất lên giàu có hơn người.

Tuổi Dần

Dần là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Người tuổi Dần khi đặt ra mục tiêu hay có những sở thích gì trong cuộc sống, con giáp này sẽ cố gắng hoàn thành và đạt được điều đó một cách hoàn hảo nhất.

Vào lúc 10h sáng mai (24/8/2022), Thần Tài nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp sau đây 'trúng được quả độc đắc 100 tỷ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, khi đồng hồ điểm 10h sáng 24/8/2022, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh, Dần sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Từ đây trở đi, công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Dần không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Vận trình tài lộc của Dần trong thời gian này tăng nhanh. Con giáp này có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh nhờ những quyết định tài chính sáng suốt. 

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn sống tình cảm, chân thành, luôn biết vì người khác nên được mọi người quan tâm yêu thương hết mực. Con giáp này vốn thông minh, tài giỏi, nên một khi gặp được cơ hội tốt, họ vẫn có thể tự mình xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo. 

Vào lúc 10h sáng mai (24/8/2022), Thần Tài nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp sau đây 'trúng được quả độc đắc 100 tỷ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 10h sáng ngày 24/8/2022, Thìn được Thần Tài nhập mệnh, Phật Bà phù hộ, kể từ đây cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết, cơ hội tốt xuất hiện trước mặt giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì những tháng cuối năm nay, tuổi Thìn sẽ có khả năng trở thành đại gia, lúc đó việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Trong mọi việc họ tỏ ra là người kiên nhẫn, điềm đạm chứ không hề bốc đồng. Họ cũng là người biết lên kết hoạch đầy đủ trước khi bắt tay vào việc chứ không nóng vội. Nhờ đó mà người tuổi Hợi có thể tránh được những sai sót. Người tuổi Hợi sẽ có bước tiến chậm nhưng chắc trong sự nghiệp.

Vào lúc 10h sáng mai (24/8/2022), Thần Tài nhập mệnh, gọi tên 3 con giáp sau đây 'trúng được quả độc đắc 100 tỷ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, vào lúc 10h sáng mai (24/8/2022), người tuổi Hợi có phúc lộc dồi dào. Thời gian này sự nghiệp của Hợi ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Hợi chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Người làm kinh doanh có thể gặp gỡ được đối tác tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Vì vậy mà Hợi từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ Sáu tuần này (29/7 âm lịch), trời quang mây tạnh, hào quang rực sáng: TOP 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài vào nhà, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn

Thứ Sáu tuần này (29/7 âm lịch), trời quang mây tạnh, hào quang rực sáng: TOP 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài vào nhà, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn

Con đường sự nghiệp và tài lộc của 3 con giáp dưới đây vô cùng rộng mở, nếu họ biết tận dụng tốt cơ hội sắp đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 34 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi