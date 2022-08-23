Thứ Sáu tuần này (29/7 âm lịch), trời quang mây tạnh, hào quang rực sáng: TOP 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài vào nhà, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn

Tử vi cho biết, đúng thứ Sáu tuần này (29/7 âm lịch), cũng là ngày cuối cùng của tháng 7 cô hồn, là lúc thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Sửu. Thế cục Thủy sinh Mộc mở ra, vận khí của Sửu lập tức tăng vọt. Nhờ vậy mà con giáp này dễ thăng chức trở thành người dư dả. Điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Giống như một chú trâu chăm chỉ, người tuổi Sửu luôn miệt mài, nỗ lực làm việc. Họ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao.

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (thứ Sáu, 29/7 âm lịch), vận khí của tuổi Ngọ trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Một số người tuổi Sửu có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong thời gian này. Bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt thật tốt.

Theo tử vi, từ giờ tới cuối năm, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Ngọ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Tuổi Tuất

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Người tuổi Tuất có tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Trong mọi việc họ tỏ ra là người kiên nhẫn, điềm đạm chứ không hề bốc đồng. Họ cũng là người biết lên kết hoạch đầy đủ trước khi bắt tay vào việc chứ không nóng vội.

Nhờ đó mà người tuổi Tuất có thể tránh được những sai sót. Một khi đã xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. Người tuổi Tuất sẽ có bước tiến chậm nhưng chắc trong sự nghiệp.

Theo tử vi cho biết, trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (thứ Sáu, 29/7), người tuổi Tuất có phúc lộc dồi dào. Thời gian này sự nghiệp của Tuất hưng vượng, khởi sắc toàn diện. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Tuất chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Người làm kinh doanh có thể gặp gỡ được đối tác tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Vì vậy mà Tuất từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!