Một số người tuổi Dần có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt thật tốt. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Ngay đúng mùng 1/8 âm lịch tới đây là lúc thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Dần. Thế cục Thủy sinh Mộc mở ra, vận khí của Dần lập tức tăng vọt. Nhờ vậy mà con giáp này dễ thăng chức trở thành người dư dả. Điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Thìn là con giáp tài giỏi, sáng suốt. Bên cạnh đó, họ còn có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần. Bản mệnh thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm, là người dám nghĩ dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc. Dù khó khăn đến đâu cũng không thể nào quật ngã được họ.

Lời khuyên dành cho Dần thời gian này là hãy hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng. Chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

Ngay đúng mùng 1/8 âm lịch sắp tới đây, người tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà Thìn còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Nhờ vậy sự nghiệp của họ dần nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu nỗ lực nhiều hơn, bản mệnh sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Hợi

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Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách thẳng thắn, trung thực và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Họ thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài giỏi và xây dựng được cuộc sống vinh hoa phú quý cho riêng mình. Đa số những người tuổi Hợi đều làm nên thành công từ hai bàn tay trắng, họ hoàn toàn có khả năng độc lập và tự chủ.

Tử vi học có nói, ngay đúng mùng 1/8 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Hợi sẽ thăng hoa và may mắn. Con giáp tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần họ trở nên thoải mái, vui vẻ. Công việc tuổi Hợi sẽ có bước chuyển biến bất ngờ, có khả năng làm giàu. Trong tháng mới này, tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống bắt đầu thăng hoa rực rỡ.

Nhìn chung, thởi gian sắp tới khó khăn mấy cũng sắp kết thúc, những tháng ngày thăng hoa viên mãn đang chờ đón tuổi Hợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!