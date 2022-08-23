Đúng 3 ngày nữa hết tháng 7 cô hồn, 3 con giáp sẽ xoay chuyển số phận, hỷ sự giá đáo, lộc tràn về như thác đổ, tiền nhiều như lá mùa thu

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 09:15

Chỉ cần bước qua tháng 7 âm lịch thôi, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, xóa mây mù đen tối, kiếm tiền siêu đỉnh, cuối năm có một khoản rủng rỉnh để mua nhà, sắm xe.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, lanh lợi, luôn có tinh thần tự lập, mạnh mẽ và nhiệt huyết với đam mê của chính mình. Người tuổi Thân vốn dĩ rất giỏi kiếm tiền, bên cạnh đó họ có thể quản lý tài chính một cách tài tình.

Đúng 3 ngày nữa hết tháng 7 cô hồn, 3 con giáp sẽ xoay chuyển số phận, hỷ sự giá đáo, lộc tràn về như thác đổ, tiền nhiều như lá mùa thu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đa số tuổi Thân đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, nhưng nhờ bản lĩnh vốn có, biết linh hoạt, xử lý tốt mọi tình huống trong cuộc sống nên dù gặp phải khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua dễ dàng. Tử vi học có nói, chỉ cần bước qua tháng 7 âm lịch này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thoát khỏi tháng cô hồn, bây giờ đến cuối năm, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này có khả năng đưa đường dẫn lối giúp họ gầy dựng sự nghiệp vững chắc. Hơn thế nữa, tuổi Thân còn được thần tài chiếu cố, có người giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu. Đối với những người làm kinh doanh thì từ đây đến cuối năm họ sẽ gặp được khách hàng tiềm năng, có thể sẽ đổi đời chỉ trong một đêm. Dự kiến cuối năm tài vận, sự nghiệp đều thăng hoa rực rỡ, không những thế cuộc sống sung túc sau này đang đến gần, rất đáng mong chờ.

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày nữa hết tháng 7 cô hồn, 3 con giáp sẽ xoay chuyển số phận, hỷ sự giá đáo, lộc tràn về như thác đổ, tiền nhiều như lá mùa thu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, đây là con giáp cực kì may mắn trong tháng mới sắp tới. Tử vi nói rằng, chỉ cần bước qua tháng 7 âm lịch thì Ngọ sẽ thuộc 1 trong những con giáp có vận khí hanh thông, có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi mà thôi.

Tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Công việc của tuổi Ngọ sắp tới diễn ra suôn sẻ, mọi công sức bỏ ra đều được đèn đáp xứng đáng. Vận may vây quanh, Ngọ được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Ngọ tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

May mắn đến bất ngờ ngoài dự kiến, nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thế nên hãy chớp lấy cơ hội phát tài chứ đừng để nó trở thành nuối tiếc nhé.

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày nữa hết tháng 7 cô hồn, 3 con giáp sẽ xoay chuyển số phận, hỷ sự giá đáo, lộc tràn về như thác đổ, tiền nhiều như lá mùa thu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu được biết đến là những người có tính cách nhanh nhẹn, năng động, luôn hòa đồng nên được mọi người quý mến, từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Theo tử vi, chỉ cần bước qua tháng 7 âm lịch và đón chào tháng mới, người tuổi Dậu sẽ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Thời gian tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Dậu có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Dậu sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. Thời gian tới dự báo tài chính của Dậu đồi dào. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Vào lúc 16h30 chiều nay (23/8/2022), giải thưởng độc đắc sẽ gọi tên 3 con giáp may mắn nào?

Vào lúc 16h30 chiều nay (23/8/2022), giải thưởng độc đắc sẽ gọi tên 3 con giáp may mắn nào?

Khi đồng hồ điểm 16h30 chiều nay (23/8/2022), 3 con giáp này chuẩn bị hỷ sự giá đáo, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ hội đổi đời dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 55 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 32 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi