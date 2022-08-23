CẢNH BÁO 3 con giáp sắp hưởng trọn bộ tam hỷ: tháng 9 quý nhân giá đáo, tháng 10 Thần Tài lâm môn, tháng 11 phất lên như diều no gió, giàu sang vô kể

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 06:58

Trong năm Nhâm Dần 2022 này, có nhiều con giáp được Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, song hủy lâm môn này không đến vào dịp đầu năm hay giữa năm mà trải dài từ tháng 9 cho đến cuối năm.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu sống tình cảm, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, họ thường nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn gian nan cũng đều có thể vượt qua được. Đa số người tuổi Dậu không tham vọng, họ thường mưu cầu cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để theo đuổi những điều hoàn hảo. 

CẢNH BÁO 3 con giáp sắp hưởng trọn bộ tam hỷ: tháng 9 quý nhân giá đáo, tháng 10 Thần Tài lâm môn, tháng 11 phất lên như diều no gió, giàu sang vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên tầm cao mới. Vào giai đoạn đầu năm, mọi thứ đến với tuổi Dậu khá thuận lợi và trơn tru nhưng chưa có bước đột phá.

Tuy nhiên, từ tháng 9 này trở đi, tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần để chào đón "cơn mưa" may mắn đến với mình. Cụ thể, tháng 9 này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho con giáp này xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo thành công vang dội và tài vận dồi dào. Những tháng cuối năm tới đây, tuổi Dậu được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc và cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, lanh lợi, luôn có tinh thần tự lập, mạnh mẽ và nhiệt huyết với đam mê của chính mình. Người tuổi Mão vốn dĩ rất giỏi kiếm tiền, bên cạnh đó họ có thể quản lý tài chính một cách tài tình. Đa số con giáp này đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, nhưng nhờ bản lĩnh vốn có, biết linh hoạt, xử lý tốt mọi tình huống trong cuộc sống nên dù gặp phải khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua dễ dàng.

CẢNH BÁO 3 con giáp sắp hưởng trọn bộ tam hỷ: tháng 9 quý nhân giá đáo, tháng 10 Thần Tài lâm môn, tháng 11 phất lên như diều no gió, giàu sang vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, năm Nhâm dần 2022 này, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không phải vào giai đoạn đầu năm, mà từ tháng 9 này đến hết năm, mọi cơ hội tốt đang chờ đón tuổi Mão trước mắt.

Người tuổi Mão vốn tài giỏi, thông minh và biết nắm thời cơ để đổi vận. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì họ có thể làm được nhiều điều tuyệt vời. Vào những tháng cuối năm tới đây, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phương xa, không những giúp tuổi Mão xây dựng mọi thứ viên mãn và có thể trở thành mối nhân duyên tốt, giúp tuổi Mão viên mãn cả tình lẫn tiền. 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

CẢNH BÁO 3 con giáp sắp hưởng trọn bộ tam hỷ: tháng 9 quý nhân giá đáo, tháng 10 Thần Tài lâm môn, tháng 11 phất lên như diều no gió, giàu sang vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Nhâm Dần, tuổi Tý được xem là con giáp hợp với năm này, vì vậy làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, tất cả đều có quý nhân bên cạnh phù trợ.

May mắn của tuổi chỉ được nhìn thấy rõ trong những tháng cuối năm. Cụ thể, trong tháng 9 tới đây, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trong vòng 3 tháng tới, 9, 10 và 11 mọi thứ sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để nghênh đón hỷ sự, có khả năng làm giàu và tận hưởng mọi thứ viên mãn vào những năm sau. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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