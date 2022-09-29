Trúng số độc đắc 5 lần trong liên tiếp 5 ngày đầu tháng 10 (1/10 - 5/10/2022), 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, đổi đời giàu sang, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, của cải trải từ đầu ngõ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 23:12

3 con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ, tài vận lội ngược dòng, tình tiền viên mãn, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người mưu trí, có năng lực, sẽ gặp nhiều cơ hội và thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa và nếu nắm bắt tốt mọi thứ thì tài lộc và sự nghiệp sẽ khởi sắc, vận rủi sẽ tan biến. Đúng 5 ngày tới, những người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cục diện.

Tử vi học có nói, bất kể thời gian trước có ra sao thì thời gian này, vận may của tuổi Hợi sẽ thay đổi. Đặc biệt, sự nghiệp có những hướng đi mới giúp tài vận dồi dào, không những thế tuổi Hợi còn gặp được quý nhân chỉ dẫn họ đến con đường làm giàu. Dự kiến, cuối năm ít nhất cũng dư dả khoảng tiền để sống sung túc đến năm sau.

Thời cơ làm giàu của tuổi Hợi đã đến, chỉ cần vững tâm chớp lấy thì mọi thứ sẽ thăng hoa viên mãn. Cụ thể từ quy trình tiến độ này trở đi, tuổi Hợi càng chuyên tâm vào việc làm bao nhiêu thì thành công xuất sắc cũng sẽ rực rỡ tỏa nắng bấy nhiêu. Bên cạnh đó, tuổi Hợi luôn có nhiều quý nhân phù trợ, mang đến nhiều thời cơ tốt, kỳ vọng thời hạn tới sẽ tăng thu nhập, những khó khăn vất vả sẽ được xử lý, mọi việc suôn sẻ giật mình.

Trúng số độc đắc 5 lần trong liên tiếp 5 ngày đầu tháng 10 (1/10 - 5/10/2022), 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, đổi đời giàu sang, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, của cải trải từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 1
Sự nghiệp có những hướng đi mới giúp tài vận dồi dào, không những thế tuổi Hợi còn gặp được quý nhân chỉ dẫn họ đến con đường làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng. Đúng 5 ngày tới, tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố.

Sự nghiệp tuổi Mão có hướng đi mới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân và những cơ hội tốt trong công việc, nếu như biết nắm bắt tình hình thì có khả năng tuổi Mão sẽ làm giàu trong năm nay. Dự kiến, Mão sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Nếu không phát tài thịnh vượng thì ít nhất cũng dư dả sống thoải mái.

Giai đoạn này, vận may vẫn chưa dừng lại mà còn tăng thêm, giúp họ sẽ đạt được kết quả vượt bậc vào cuối năm. Bên cạnh đó, tuổi Mão sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, trong năm nay thăng quan tiến chức.

Trúng số độc đắc 5 lần trong liên tiếp 5 ngày đầu tháng 10 (1/10 - 5/10/2022), 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, đổi đời giàu sang, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, của cải trải từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới, tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 5 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần có nhiều thay đổi đang mong chờ. Sự nghiệp trong giai đoạn đầu năm tuy bấp bênh không định hướng, nhưng sau cùng cũng tìm được lối thoát. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ.

Tử vi học có nói, tài vận của tuổi Dần có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bất kể làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người đầu tư kinh doanh thì đây là giai đoạn dễ dàng sinh lời và dễ làm giàu. Dự kiến, cuối năm cuộc sống tuổi Dần sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dần không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Tuổi Dần sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc 5 lần trong liên tiếp 5 ngày đầu tháng 10 (1/10 - 5/10/2022), 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, đổi đời giàu sang, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, của cải trải từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 3
Tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 18h chiều mai (30/9), SỐ TRÚNG ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp đổi đời giàu có, tiền về nứt két, 100 tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ

Đúng 18h chiều mai (30/9), SỐ TRÚNG ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp đổi đời giàu có, tiền về nứt két, 100 tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi cùng lúc có đủ

3 con giáp may mắn ngập đầu, trúng số độc đắc cực lớn, từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 5 ngày tới tử vi 5 ngày đầu tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 0 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10