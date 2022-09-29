Chiều mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí, 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', cuộc đời xoay chuyển ngoạn mục, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, tự làm đại gia của chính mình

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 16:32

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, xua đuổi vận đen, vận may tìm đến, giàu sang phú quý, cất cánh lên tiên.

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết chiều mai (30/9), tam hợp trợ giúp tuổi Tuất rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Con giáp này khiến nhiều người phải ghen tỵ vì cuộc sống giàu sang của mình. Của cải trong thiên hạ bỗng chốc chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác. Thời điểm này, tuổi Tuất có thể nghĩ đến chuyện mua nhà, mua xe, đi du lịch nước ngoài. Vì đang có may mắn về tiền bạc nên tuổi Tuất nhớ tận dụng cho hết. Tuy nhiên cũng phải biết điểm dừng tránh tình trạng tham thì thâ

Đường công danh và sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Tuất càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Tuất sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư phát triển trong tương lai.

Chiều mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí, 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', cuộc đời xoay chuyển ngoạn mục, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh 1
Con giáp này khiến nhiều người phải ghen tỵ vì cuộc sống giàu sang của mình, của cải trong thiên hạ bỗng chốc chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình cẩn thận, chu đáo nên rất biết cách lấy lòng người khác. Bẩm sinh con giáp này có đôi mắt tinh tường nên phân biệt được người tốt kẻ xấu. Với những người thực sự tốt với họ, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ lại khi cần. Chiều mai, vận may tìm đến tuổi Thân với tốc độ chóng máy.

Tuổi Thân có cơ hội đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay. Không chỉ vậy, tiền tài vật chất của tuổi Thân cũng theo đà này mà ngày càng nhiều thêm. Nếu có tham vọng, tuổi Thân có thể ngồi ở vị trí cao nhất, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vận trình tài lộc sáng rõ. Con giáp này đã không cần phải cân đo chi li cho việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu cá nhân như khoảng thời gian trước.

Vận thế của người tuổi Thân có sự chuyển biến khả quan. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền. Con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ, như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn.

Chiều mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí, 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', cuộc đời xoay chuyển ngoạn mục, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh 2
Tuổi Thân có cơ hội đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, không chỉ vậy, tiền tài vật chất của tuổi Thân cũng theo đà này mà ngày càng nhiều thêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bẩm sinh nhanh nhẹn, hoạt bát, hiểu biết nên người tuổi Hợi nhìn xa trông rộng hơn những người khác. Trong công việc, con giáp này luôn biết nắm bắt cơ hội nên có khả năng thăng tiến cao. Chiều mai, công việc của tuổi Hợi có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Sự chăm chỉ của bản mệnh cộng với sự che chở của Thần Tài giúp tuổi Hợi vượt qua khó khăn. Vận khí của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, đi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì cũng đều may mắn, thuận lợi, thu được vô số lợi nhuận. Nhờ vậy mà khoản tiền tích lũy trong ngân hàng của tuổi Hợi cũng tăng lên chóng mặt.

Người tuổi Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Tiền bạc như thác lũ chảy vào túi nên con giáp này cũng sẽ có cơ hội mua nhà tậu xe trong thời gian ngắn.

Chiều mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, Thần Phật xuất hiện, xua đuổi âm khí, 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', cuộc đời xoay chuyển ngoạn mục, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh 3
Vận khí của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, đi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì cũng đều may mắn, thuận lợi, thu được vô số lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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