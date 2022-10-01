Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 9 ngày tới (2 - 10/10), 3 con giáp hỷ sự rợp trời, tiền tiêu mãi không hết, tha hồ hốt vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 20:20

Vào 9 ngày tới, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thời gian trước gặp chuyện khó khăn, tài vận bị tắc nghẽn nhưng may mắn thay, chỉ cần bước qua ngày mai, Dậu được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của mình.

Trong 9 ngày tới, vận thế của tuổi Dậu tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ. Tuy vậy, vẫn phải lưu ý sự nghiệp, công việc sẽ gặp tiểu nhân hãm hại, phiền phức kéo đến.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 9 ngày tới (2 - 10/10), 3 con giáp hỷ sự rợp trời, tiền tiêu mãi không hết, tha hồ hốt vàng bạc - Ảnh 1
Trong 9 ngày tới, vận thế của tuổi Dậu tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Dự đoán vào 9 ngày tới, quý nhân tới cửa báo tin vui có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ.

Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một số người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 9 ngày tới (2 - 10/10), 3 con giáp hỷ sự rợp trời, tiền tiêu mãi không hết, tha hồ hốt vàng bạc - Ảnh 2
Dự đoán vào 9 ngày tới, quý nhân tới cửa báo tin vui có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh cơ trí, thiên phú dị bẩm, rất có năng lực, làm việc luôn tự thân vận động, tự học hỏi thêm. Trong 9 ngày tới dự đoán, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng.

Nhờ được trợ giúp nhiều mà đường tài vận của con giáp suôn sẻ. Dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến. Làm chuyện gì trong thời gian này cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, thăng chức tăng lương.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 9 ngày tới (2 - 10/10), 3 con giáp hỷ sự rợp trời, tiền tiêu mãi không hết, tha hồ hốt vàng bạc - Ảnh 3
Trong 9 ngày tới dự đoán, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (30/9), 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Thần Tài hồi đáp tin vui, cầu gì được nấy, đắc lộc đắc tài

Sau ngày mai (30/9), 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Thần Tài hồi đáp tin vui, cầu gì được nấy, đắc lộc đắc tài

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay sau ngày mai 30/9.

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