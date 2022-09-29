Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 13:17

Tử vi có nói, cuối ngày hôm nay 29/9, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

Tuổi Dậu

Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu thăng hoa trước khi sang cuối ngày hôm nay 29/9. Thời gian này mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của con giáp tuổi Dậu. Quý nhân sẽ đến với nhiều sự kiện vui vẻ, thay đổi được tình thế nhiều trắc trở trong sự nghiệp trước đây và tránh những rắc rối.

Khi thời cơ đến, hãy chuẩn bị tinh thần kiếm thật nhiều tiền để thực hiện theo kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Dậu có thể là điềm lành hướng đến hôn nhân. Đối với những bạn còn độc thân, họ sẽ sớm tìm được người như ý.

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước' - Ảnh 1
Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu thăng hoa trước khi sang cuối ngày hôm nay 29/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những con rồng phải chịu đựng vận rủi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thời điểm cuối ngày hôm nay, cục diện xấu của cuộc đời Thìn sẽ sang trang mới. Người thuộc con giáp rồng có thể nhận điềm lành tới tấp.

Không chỉ có vận trình tài lộc rực rỡ mà vận đào hoa cũng gặp nhiều may mắn. Đđối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước' - Ảnh 2
Những con rồng phải chịu đựng vận rủi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thời điểm cuối ngày hôm nay, cục diện xấu của cuộc đời Thìn sẽ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý vui vẻ, kết giao tốt, có trách nhiệm cao, có tinh thần công bằng, được nhiều người quý mến, họ sẽ nhận ra rằng làm tốt mọi việc chính là con đường tắt dẫn đến thành công. Thời điểm cuối ngày 29/9/2022, vận đào hoa của người tuổi Tý sẽ vào cửa, gặp được may mắn lớn.

Tài khố ngày càng vượng giúp cuộc sống của Tý dư dả giàu sang phú quý. Công việc cũng như cuộc sống rất suôn sẻ, từ nghèo khó mà trở nên giàu có, đếm tiền cho đến khi mềm tay, đồng thời cần lưu ý để bắt được vận may nhiều lần thì bạn phải đủ sức.

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước' - Ảnh 3
Thời điểm cuối ngày 29/9/2022, vận đào hoa của người tuổi Tý sẽ vào cửa, gặp được may mắn lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng

Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ trong 4 ngày tới.

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