Cận kề 2 ngày cuối cùng tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 12:51

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9, 3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi 12 con giáp cho biết, con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp.

Cận kề 2 ngày cuối cùng tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho biết, con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối cùng của tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán, sang 2 ngày cuối cùng tháng 9, tuổi Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của Thân được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Thân không còn sợ tiểu nhân cản đường.

Trong công việc, Thân có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, Thân sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

Cận kề 2 ngày cuối cùng tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, sang 2 ngày cuối cùng tháng 9, tuổi Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của Thân được cải thiện vô cùng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất thường là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi. Những người tuổi Tuất thường có quá trình khởi nghiệp khó khăn chỉ khi bước vào trung niên mới phát tài. Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban.

Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Cận kề 2 ngày cuối cùng tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 3
Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9, tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc?

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc?

Trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

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