Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc?

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 15:26

Trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả. Đặc biệt là tài lộc bất ngờ sẽ đến nhiều với con giáp này đó.

Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải. Chẳng những thế, sự nghiệp của con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến, làm được rất nhiều điều mà trước đó chưa ai làm được.

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc? - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, trong 4 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp. Bản mệnh tập trung dốc sức vào công việc nên có thể sức khỏe của bản mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đó.

Vào 4 ngày cuối tháng 9/2022, mọi việc tuổi Thân như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền, nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao. Những người kinh doanh, khởi nghiệp có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt.

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc? - Ảnh 2
Vào 4 ngày cuối tháng 9/2022, mọi việc tuổi Thân như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền, nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 4 ngày cuối tháng 9 dương lịch, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng. Nếu như tuổi Hợi biết nắm bắt mọi thứ thì sự nghiệp suôn sẻ, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, sóng gió cũng qua đi.

Tuổi Hợi sẽ có vận đào hoa chiếu mạnh mẽ. Nếu những ai đang độc thân thì có thể tìm được cơ hội kết duyên, hỷ sự cũng sẽ đến. Bên cạnh đó, cung quan lộc của tuổi Hợi cũng có nhiều khởi sắc, nếu muốn đầu tư làm ăn thì đây là thời điểm tốt để nắm bắt thời cơ.

Con giáp nào số sướng như tiên trong 4 ngày cuối tháng 9/2022, số đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn trúng số độc đắc? - Ảnh 3
Trong 4 ngày cuối tháng 9 dương lịch, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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