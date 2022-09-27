Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 14:52

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ trong 4 ngày tới.

Tuổi Mùi

Trong 4 ngày tới, cát tinh phúc lộc xuất hiện trong cung mệnh của người tuổi Mùi nên có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Chỉ cần kiên trì biết nắm bắt thời cơ ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng.

Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp, thời gian tới, con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới, cát tinh phúc lộc xuất hiện trong cung mệnh của người tuổi Mùi nên có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, 4 ngày tới là thời gian mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, 4 ngày tới là thời gian mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, thời gian 4 ngày tới là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tử vi 4 ngày tới (28/9 - 1/10): 3 con giáp ôm cả biển tiền, nỗ lực đến ngày được đền đáp, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng - Ảnh 3
Tử vi học có nói, thời gian 4 ngày tới là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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