Cuối tuần này (1 - 2/10): Thần Tài thương tình, Ngọc hoàng độ mệnh, 3 con giáp đại phú đại quý, trúng số đổi đời, tiền đổ ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:19

Tử vi có nói, 3 con giáp giàu lên trông thấy trước khi bước sang cuối tuần này.

Tuổi Tý

Dự đoán cuối tuần này, tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu. Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Tý cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

Cuối tuần này (1 - 2/10): Thần Tài thương tình, Ngọc hoàng độ mệnh, 3 con giáp đại phú đại quý, trúng số đổi đời, tiền đổ ập xuống đầu - Ảnh 1
Dự đoán cuối tuần này, tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang cuối tuần này, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Ttài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy “ngân khố” của mình. Con giáp sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. 

Cuối tuần này (1 - 2/10): Thần Tài thương tình, Ngọc hoàng độ mệnh, 3 con giáp đại phú đại quý, trúng số đổi đời, tiền đổ ập xuống đầu - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang cuối tuần này, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt khi sang cuối tuần này. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. 

Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. 

Cuối tuần này (1 - 2/10): Thần Tài thương tình, Ngọc hoàng độ mệnh, 3 con giáp đại phú đại quý, trúng số đổi đời, tiền đổ ập xuống đầu - Ảnh 3
Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt khi sang cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc vào đầu tháng 10/2022, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng

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Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong số 3 con giáp may mắn dưới đây khi bước sang đầu tháng 10/2022.

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