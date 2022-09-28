Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc vào đầu tháng 10/2022, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:59

Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong số 3 con giáp may mắn dưới đây khi bước sang đầu tháng 10/2022.

Tuổi Ngọ

Khi bước sang đầu tháng 10/2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Đặc biệt, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, ngày càng thành công rực rỡ. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc vào đầu tháng 10/2022, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 1
Khi bước sang đầu tháng 10/2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang đầu tháng 10 dương lịch. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. 

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc vào đầu tháng 10/2022, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 2
Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang đầu tháng 10 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán đầu tháng 10/2022, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Tử vi có nói, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng thì Hợi sẽ thất bại.

Đây cũng sẽ là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc vào đầu tháng 10/2022, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng - Ảnh 3
Dự đoán đầu tháng 10/2022, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề 2 ngày cuối cùng tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số

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Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9, 3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

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