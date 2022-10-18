Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (19/10 - 28/10/2022), 3 con giáp đời sang trang mới, cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, tiền bạc bất ngờ rơi xuống, tiêu thả ga không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 18:55

3 con giáp tiền chất đầy két, vàng chất kín tủ, đạp trúng hố vàng, tiền tiêu thả ga không cần nghĩ.

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người mạnh mẽ, cá tính và có lập trường vững vàng. Con giáp này quyết tâm làm giàu, nỗ lực miệt mài để đạt được thứ mình muốn, bất chấp cơ cực. Thế nên, ngay từ thuở độc thân Tuất đã có của nả chất đống, bạc tiền dư dả.

Đúng 10 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Tuất cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Cuộc sống của con giáp tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Tuất làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy.

Mọi việc sẽ được cải thiện, tình hình thay đổi, những điều bạn muốn làm là có thể làm được. Tiền bạc từ đó rủng rỉnh hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, cát tinh cũng chiếu rọi cung hôn nhân, con giáp tuổi Tuất gặp vận đào hoa, may mắn trong tình duyên, người chưa lập gia đình có cơ hội tìm được một nửa ưng ý.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (19/10 - 28/10/2022), 3 con giáp đời sang trang mới, cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, tiền bạc bất ngờ rơi xuống, tiêu thả ga không cần nhìn giá - Ảnh 1
 Cuộc sống của con giáp tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh, vận may đến không ngừng khiến Tuất làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian qua, cuộc sống của người tuổi Thân đã có nhiều biến động, vấn đề tài chính là nỗi lo lớn nhất. Tuy nhiên đúng 10 ngày tới, mọi thứ sẽ thay đổi, bản mệnh sẽ là một trong 3 con giáp được thần Tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền. Hơn thế nữa, người tuổi Thân còn tích góp được khoản lớn, dư dả thoải mái sống hết thời gian tới.

Người tuổi Thân sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Thân chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, thời gian này tuổi Thân còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần.

Thân sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống với số dư trong tài khoản tăng liên tục, vui vẻ mua sắm thả ga, tiêu xài xả láng. Chẳng cần kiềm chế chi tiêu, cũng không cần dè xẻn, Thân vẫn đếm tiền không xuể, bạc tiền chất đống.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (19/10 - 28/10/2022), 3 con giáp đời sang trang mới, cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, tiền bạc bất ngờ rơi xuống, tiêu thả ga không cần nhìn giá - Ảnh 2
Thân sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống với số dư trong tài khoản tăng liên tục, vui vẻ mua sắm thả ga, tiêu xài xả láng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc. Theo tử vi, 10 ngày tới, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là vận trình tài lộc. Có thể nói, từ giai đoạn này trở đi thu hoạch của Tỵ có thể tăng gấp đôi, càng làm việc càng kích thích được sự sáng tạo, nhờ đó mà gặt hái được nhiều thành quả.

Tài lộc vượng vận giúp Tỵ có khoản dư kha khá để tự kinh doanh riêng. Từ đây, đời họ sẽ bước sang trang mới. Ngoài may mắn tài chính, vận tình duyên của Tỵ cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ mà chẳng cần bận tâm chuyện tiền nong như trước.

Con giáp may mắn tề tựu, khí vận tràn trề làm việc hăng hái. Những khoản đầu tư của Tỵ trước đây thì nay sẽ bắt đầu sinh ra lợi nhuận, tiền bạc sẽ cứ thế gia tăng, hầu bao lúc nào cũng căng chặt.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (19/10 - 28/10/2022), 3 con giáp đời sang trang mới, cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, tiền bạc bất ngờ rơi xuống, tiêu thả ga không cần nhìn giá - Ảnh 3
 Từ giai đoạn này trở đi thu hoạch của Tỵ có thể tăng gấp đôi, càng làm việc càng kích thích được sự sáng tạo, nhờ đó mà gặt hái được nhiều thành quả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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