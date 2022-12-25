Trúng độc đắc vào 17h chiều nay (25/12), 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước lên hương phất thành đại gia, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 03:54

3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, vận trình trải đầy hoa hồng, phú quý an nhàn.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân nhẹ nhàng, khéo léo hơn cả. Họ được coi là bậc thầy trong giao tiếp và được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này lương thiện, bao dung, biết cảm thông với những người có hoàn cảnh, số phận kém may mắn hơn mình.

Do được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Thân sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vì thế, việc mua nhà, mua xe là điều dễ dàng.

Đúng 17h chiều nay, vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Thân sẽ có vô số cơ hội phát đại tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Việc mua nhà mới, tậu xe sang là điều sớm muộn sẽ xảy ra.

Trúng độc đắc vào 17h chiều nay (25/12), 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước lên hương phất thành đại gia, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Thân sẽ có vô số cơ hội phát đại tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi ngay thẳng, chính trực, thông minh, chăm chỉ và vô cùng tỉ mỉ trong mọi công việc nhằm thu về kết quả hoàn mỹ nhất. Bước vào thời gian này, do được cát tinh soi chiếu nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp sẽ vô cùng may mắn trong công việc, tình cảm, tài vận và cuộc sống.

Tử vi cho biết, vận may và hỉ sự liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ đón nhận những cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận khủng từ quý nhân là bạn bè và người thân. Vận may và hỉ sự liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ đón nhận những cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận khủng từ quý nhân là bạn bè và người thân

Vận khí của con giáp này ngày một tăng cao. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức, làm bất cứ việc gì cũng đều may mắn có người hỗ trợ để từng bước tiến đến đỉnh cao thành công và giàu có.

Trúng độc đắc vào 17h chiều nay (25/12), 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước lên hương phất thành đại gia, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Con giáp này sẽ đón nhận những cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận khủng từ quý nhân là bạn bè và người thân. Vận may và hỉ sự liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, nói ít làm nhiều. Trong công việc, họ can đảm, liều lĩnh và quyết đoán. Họ thường có thể đưa ra những quyết định đúng trong thời khắc quan trọng nhất. Con giáp tuổi này cũng có tầm nhìn xa trông rộng, có kế hoạch để đạt tới mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Đúng 17h chiều nay, do bước vào cát vận nên tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc. Đặc biệt con giáp này sẽ có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng lớn nhất.

Người tuổi Mùi bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Con giáp này sẽ có cơ hội có được những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như việc trúng giải thưởng xổ số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn như xe hơi, căn hộ. 

Trúng độc đắc vào 17h chiều nay (25/12), 3 con giáp 'bứt phá hóa Rồng', sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước lên hương phất thành đại gia, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
Con giáp này sẽ có cơ hội có được những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như việc trúng giải thưởng xổ số đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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