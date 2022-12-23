3 con giáp thoát cơn nợ nần, đổi đời giàu có vào 7h sáng Chủ nhật ngày 25/12/2022: Quay vào ô trúng vàng, tiền bạc tự chạy vào túi, ngân khố chạm đỉnh, hốt vàng hốt bạc về nhà, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:47

3 con giáp trúng số cực đậm, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, hết khổ giàu to, nhà rộng xe sang của cải đuề huề.

 

Tuổi Mùi

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ nên vận thế của con giáp này vào 7h sáng chủ nhật rất tốt. Do được cát tinh phù hộ nên làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương và đặc biệt là tăng thưởng. Con giáp này sẽ có nhận được một khoản tiền lớn ngoài mong đợi.

Do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Mùi có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc, lại vừa nhận được sự tin tưởn của cấp trên nên con giáp này không chỉ được thăng chức mà còn có được rất nhiều khoản thu nhập khủng.

Thời khắc này cũng rất thích hợp để người chơi thực hiện những điều mình mong ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần nỗ lực đoạn đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

3 con giáp thoát cơn nợ nần, đổi đời giàu có vào 7h sáng Chủ nhật ngày 25/12/2022: Quay vào ô trúng vàng, tiền bạc tự chạy vào túi, ngân khố chạm đỉnh, hốt vàng hốt bạc về nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Mùi có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, con giáp may mắn tuổi Mão sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. 

Thời gian này, cuộc sống của con giáp tuổi Mão ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Người tuổi này đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong doanh nghiệp, cấp trên đều phó thác hết cho người chơi.

Con giáp tuổi Mão chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Đây chính là quãng thời gian tốt để tuổi Mão xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó.

3 con giáp thoát cơn nợ nần, đổi đời giàu có vào 7h sáng Chủ nhật ngày 25/12/2022: Quay vào ô trúng vàng, tiền bạc tự chạy vào túi, ngân khố chạm đỉnh, hốt vàng hốt bạc về nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Con giáp tuổi Mão chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh, đại sự dễ thành. Tuy nhiên, con giáp tuổi Tỵ cần phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. Tử vi nói rằng đây chính là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Tỵ. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn.

Do có cát tinh nhập mệnh, cộng thêm năng lực xuất chúng nên người tuổi Tỵ có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, thăng chức tăng lương là điều chắc chắn xảy ra, mà con giáp này còn nhận được những khoản tiền lớn bất ngờ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Tỵ ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, người tuổi này gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Tỵ từ thời điểm này phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. 

3 con giáp thoát cơn nợ nần, đổi đời giàu có vào 7h sáng Chủ nhật ngày 25/12/2022: Quay vào ô trúng vàng, tiền bạc tự chạy vào túi, ngân khố chạm đỉnh, hốt vàng hốt bạc về nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Tử vi nói rằng đây chính là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Tỵ, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 25/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 25/12/2022 tử vi chủ nhật ngày 25/12/2022 xem tử vi tử vi chủ nhật

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng