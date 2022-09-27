Trúng giải đặc biệt đúng 17h29p chiều mai (28/9), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc không sai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 18:30

Tử vi dự đoán chỉ cần chờ đúng 17h29p chiều mai (28/9), 3 con giáp này thuận lợi trăm bề, ngập tràn may mắn, hỷ sự vây quanh, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong 100 ngày tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Trúng giải đặc biệt đúng 17h29p chiều mai (28/9), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc không sai sánh bằng - Ảnh 1
Các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17h29p chiều mai (28/9), tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Trúng giải đặc biệt đúng 17h29p chiều mai (28/9), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc không sai sánh bằng - Ảnh 2
Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 17h29p chiều mai (28/9), người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Thân‏

‏Tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Thân bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Trúng giải đặc biệt đúng 17h29p chiều mai (28/9), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc không sai sánh bằng - Ảnh 3
Vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17h29p chiều mai (28/9), người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu.

Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của người tuổi Thân trong năm mới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Bước vào 3 ngày tới (28 -30/9), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

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