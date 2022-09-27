Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), tuổi Thân phải đối mặt với sóng gió nhưng họ vẫn vững tâm lội ngược dòng. Tử vi dự báo rằng, trong thời gian tới, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Thân sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn.

Những năm gần đây tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống lên xuống thất thường. Tuy nhiên, nhờ sự rèn luyện ý chí, luôn nỗ lực, phấn đấu nên tuổi Thân vẫn có thể vượt qua khó khăn.

Người tuổi Tỵ luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống, dù khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), con giáp này sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Do có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực nhiều hơn. Ngoài ra, do được bề trên hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên quý báu mà có được cơ hội phát tài, thu nhập tăng lên không ngừng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Con giáp này thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng họ vẫn lạc quan. Mọi cố gắng của tuổi Sửu đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Công việc của tuổi Sửu ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua nhiều chông gai, tuổi Sửu sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệp và tránh vấp phải sai lầm, gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường mình đang đi. Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), công việc của tuổi Sửu ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc. Dự báo, tuổi Sửu sẽ ăn nên làm ra, vận đỏ hơn người.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời điểm này, người tuổi Sửu dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.