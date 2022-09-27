Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Bước vào 3 ngày tới (28 -30/9), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Tý Bắt đầu từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tuổi Dần Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt - Ảnh minh họa: Internet Tử vi nói rằng vào 3 ngày cuối tháng 9 này (28, 29, 30/9), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt. Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Tuổi Sửu Trời sinh có đầu óc nhạy bén, giỏi quản lý tiền bạc, 3 ngày tới (28/9 - 30/9) tài vận của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng vọt, thêm phúc, tài lộc ngày càng nhiều. Cùng với tài lộc gấp đôi, họ không chỉ giàu sang mà còn đắt hàng, lương sẽ tăng, không thiếu tiền mua đồ. Con giáp tuổi Sửu sẽ tăng vọt, thêm phúc, tài lộc ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet Đồng thời đi đâu, làm gì cũng được quý nhân hoan nghênh. Do được phúc khí, vận may của họ sẽ tiếp tục đến. Bạn sẽ nắm bắt cơ hội kiếm tiền, an nhàn hạnh phúc bên gia đình. Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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