Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:00

Bước vào 3 ngày tới (28 -30/9), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Tý

Bắt đầu từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt.

Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng vào 3 ngày cuối tháng 9 này (28, 29, 30/9), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Sửu

Trời sinh có đầu óc nhạy bén, giỏi quản lý tiền bạc, 3 ngày tới (28/9 - 30/9) tài vận của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng vọt, thêm phúc, tài lộc ngày càng nhiều. Cùng với tài lộc gấp đôi, họ không chỉ giàu sang mà còn đắt hàng, lương sẽ tăng, không thiếu tiền mua đồ.

Liên tục từ ngày 28/9 đến 30/9, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Con giáp tuổi Sửu sẽ tăng vọt, thêm phúc, tài lộc ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời đi đâu, làm gì cũng được quý nhân hoan nghênh. Do được phúc khí, vận may của họ sẽ tiếp tục đến. Bạn sẽ nắm bắt cơ hội kiếm tiền, an nhàn hạnh phúc bên gia đình.

Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (28/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp chạm đỉnh, tài lộc vượng phát, tiền kiếm về dễ dàng, mua gì cũng được, vận trình tương lai đầy ấp vinh quang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có trong 3 ngày tới tử vi 3 ngày cuối tháng 9 tử vi ngày 28/9 - 30/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân