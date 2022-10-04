Tử vi ngày mai (10/9 âm lịch) cho biết, người tuổi Sửu được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì sắp tới đây họ có thể bắt tay vào thực hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, sống chân thành. Họ đặc biệt hiền lành, dễ gần, khéo ăn khéo nói. Người tuổi này cũng giỏi ngoại giao, biết cách lấy lòng người khác. Cũng bởi vì vậy mà con giáp này thường gặp may mắn, có quý nhân phù trợ. Khi gặp khó khăn, họ may mắn được người tốt giúp đỡ nên cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân tính tình ngay thẳng, dễ gần, dễ mến. Trên thực tế, người tuổi Thân kiên trì, bền bỉ, giàu tham vọng. Họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng nhân ái.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ ngày mai (mùng 10/9 âm lịch), tài vận của người tuổi Thân đổi khác, hanh thông, thuận lợi hơn nhiều phần so với nhưng tháng trước. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này gặp được quý nhân. Đây có thể là cấp trên hoặc là người bạn hợp tác làm ăn với bạn.

Người này sẽ trao cho bạn thêm cơ hội đầu tư, làm ăn sinh lời. Từ đên cho đến cuối năm, tài lộc của bạn ngày càng hanh thông, giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dư dả. Người tuổi này làm công ăn lương có thể lập công lớn trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ phát tài phát lộc, vạn sự đều như ý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (10/9 âm lịch), con giáp này được Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Những tháng cuối năm này, mọi kế hoạch đầu tư của Dậu gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Dậu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Dậu và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!