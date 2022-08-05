Từ rằm tháng 7 trở đi, sự nghiệp của tuổi Ngọ phát triển thuận lợi, mọi việc đều suôn sẻ và được cấp trên đánh giá cao trong công việc.

Quý nhân giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Ngọ có thể kiếm tìm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh phát tài mang lại những khoản lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm những khoản tích lũy của con giáp này.

Không có được sức mạnh thể chất cũng như và nhiệt huyết bừng bừng như tuổi Ngọ, bù lại, tuổi Tý lại có được sự lanh lợi, thông minh, thích ứng tốt với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng có được khả năng trực giác cực tốt và cẩn trọng hơn người, làm gì cũng cân nhắc kỹ, ít khi hồ đồ, nóng vội.

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Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp họ ban đầu dù có xuất phát điểm thấp ra sao nhưng sau đó đều sẽ từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững vàng qua năm tháng, không để bản thân phải thua kém bất kỳ ai.

Từ rằm tháng 7, tuổi Tý nhận được nhiều sự hỗ trợ, công danh sự nghiệp vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, tuổi Tý lại có được sự trợ giúp của cát tinh Quốc Ấn - vì sao chủ về đường công danh, tài lộc nên tuổi Tý được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu tự thân tài vận cũng không phải là kém cỏi, thế nhưng thời gian trước, bởi tuổi trẻ khí thịnh, lại ít kinh nghiệm, mặc dù có cơ hội rất tốt đến bên người, cũng không biết nắm bắt kịp thời.

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Từ rằm tháng 7, vận may liên tiếp ập tới với tuổi Sửu, nhiều tài nhiều phúc, thăng chức tăng lương, phú quý không ngừng. Không chỉ thế, họ còn có sao "Quốc ấn", ngôi sao may mắn phù hộ, tài vận đại vượng. Nắm lấy cơ hội lần này, tuổi Sửu có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý trong thời gian gần.

Tuy nhiên cũng nhắc nhở tuổi Sửu, tài vận thăng hoa cũng không nên tiêu pha quá tay, phải biết tích lũy, đồng thời cũng dành sức lực tập trung vào công việc, nhất định sẽ có khởi sắc rực rỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.