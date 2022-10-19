Trúng ĐỘC ĐẮC trong 10 ngày tới: 3 con giáp VÀNG chất đầy nhà, TIỀN chứa chật két phúc, vận tốt dồi dào, ào ào thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 11:32

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), có 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng mỏi vai về đầy nhà, thong dong hưởng lộc, cuộc sống lên hương ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong thời gian này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Trúng ĐỘC ĐẮC trong 10 ngày tới: 3 con giáp VÀNG chất đầy nhà, TIỀN chứa chật két phúc, vận tốt dồi dào, ào ào thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thường thông minh, có óc kinh doanh hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt.

Tỵ được định sẵn là có cuộc sống không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Vận thế tốt, sức khỏe tốt nên Tỵ có thể làm những việc mà bản thân mong muốn.

Người tuổi Tỵ đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Tỵ cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể.

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những gì bạn bỏ ra đã được trả giá xứng đáng, hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai

Trúng ĐỘC ĐẮC trong 10 ngày tới: 3 con giáp VÀNG chất đầy nhà, TIỀN chứa chật két phúc, vận tốt dồi dào, ào ào thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới (20/10 - 29/10), Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Trúng ĐỘC ĐẮC trong 10 ngày tới: 3 con giáp VÀNG chất đầy nhà, TIỀN chứa chật két phúc, vận tốt dồi dào, ào ào thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng 8h00p sáng hôm nay (19/10), 3 con giáp có Thần Tài chiếu cố, tiền tài liên tục đổ vào nhà, bản mệnh không lo thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống càng về sau càng sung túc, viên mãn.

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