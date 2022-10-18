Trong 5 ngày tới (20 - 24/10): TOP 3 con giáp cực may mắn, liên tục nhận nhiều cơ hội tốt nên công việc và cuộc sống lên hương dữ dội

Tuổi Mùi là một con giáp lanh lợi và biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc mà con giáp này tính toán hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Dù có gặp phải một số hung tinh chiếu mệnh trong năm 2019, song điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi Mùi cả về công việc lẫn tình duyên. Con giáp này biết ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Trong 5 ngày tới (20 - 24/10), tử vi cho biết, đây là cơ hội lớn để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.

Tuổi Dậu

Nhân duyên tuổi Dậu trong 5 ngày tới, nhìn chung vẫn khá tốt. Bạn độc thân có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gần gũi với một vài đối tượng mới. Đối với tuổi Dậu có gia đình, chớ nên vui chơi quên đường về. Bởi vì chúng ta đã có một tổ ấm và cần bạn xây đắp thì mới lớn mạnh được.

Sự nghiệp của bạn khá thuận lợi trong thời gian này. Khả năng sáng tạo trong công việc được phát huy mạnh mẽ, khi trao đổi với đồng nghiệp dễ đi đến chung một quyết định. Tuổi Dậu hôm nay đối diện với thế cục thay đổi hoặc đơn giản là đối phó với nhiệm vụ mới bạn cũng luôn nhanh chóng ứng biến tốt.

5 ngày này dự báo bạn gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc. Trong đó sự thuận lợi trong công việc là một trong những lý do chính khiến cho tài vận của tuổi Dậu phất lên trong 5 ngày này.

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày tới (20 - 24/10), tử vi cho biết người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Đây là thời điểm được đánh giá là không thể tốt hơn để người tuổi Tuất đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.