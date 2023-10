3 con giáp nhận được lộc tài, ngửa tay hứng trọn lộc tài trong 13 ngày cuối tháng 10

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 13 ngày cuối tháng 10 cho biết là quãng thời gian “gieo hạt” người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả, vận may của con giáp này tăng vọt. Càng về những ngày cuối năm, người tuổi Thân càng có vận son đỏ rực rỡ.

May mắn là có Chính Quan độ mệnh nên công việc của bạn cũng có tiến triển hơn. Bạn đang dần khẳng định được năng lực của bản thân, bạn tích cực chủ động nâng cao giá trị của chính mình, cơ hội thăng tiến cũng đang dần mở ra trước mắt.

Được quý nhân phù trợ trong công việc, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh. Người tuổi Thân không chỉ kiếm tiền từ công việc mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái.

Ảnh minh họa: Internet

13 ngày còn lại của tháng 10 người tuổi Thân có thể nói là “sa chĩnh vàng”, thậm chí thu nhập lên tới hàng tỷ đồng. Con giáp này có thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán nhà cửa, đầu tư sinh lời.

Cũng trong giai đoạn này, người tuổi Thân sẽ bắt tay triển khai những dự định ấp ủ đã lâu. Mọi công việc đều có tiềm năng phát triển lớn, dễ khiến tài vận bứt phá, tăng theo cấp số nhân rất nhanh. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, Thân chắc chắn sẽ nâng cao tài chính hơn hiện tại gấp nhiều lần.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 13 ngày cuối tháng 10 cho biết vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.