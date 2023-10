Trong 12 ngày tới, tử vi dự đoán những con giáp dưới đây nhờ có Thực Thần phù trợ mang đến những cơ hội làm giàu mới, liên tục gặt hái những thành công lớn

Một trong những con giáp gặp may mắn trong 12 ngày tới có thể kể đến là con giáp tuổi Mùi, đây chính là thời kỳ mà tuổi Mùi bứt phá vươn lên trong cuộc sống.

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Mùi luôn là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng không thiếu đi phần quyết đoán mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Trong 12 ngày tới (19 - 30/10), tử vi dự đoán, người tuổi Mùi sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Mùi được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Tuổi Dậu

Trong 12 ngày tới (19 - 30/10), tử vi dự đoán, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong 12 ngày này và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến chẳng còn xa nữa.

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm