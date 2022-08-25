Theo tử vi , người tuổi Dần trong thời điểm này sẽ có tài vận cực kì rực rỡ. Đây là quãng thời gian bản mệnh không phải lo lắng về tài chính, tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Dần sẽ một bước đổi đời, kiếm được bộn tiền.

Nổi tiếng lương thiện, bao dung và biết cách đối nhân xử thế. Thế nên, Thần Tài cưng sủng sau 10h sáng ngày mai (26/8), người cầm tinh con Hổ dù làm thuê hay làm chủ thì của ăn của để chất chồng, tiền bạc lúc nào cũng chật cứng trong ví.

Cụ thể, đúng 10h sáng mai, con giáp tuổi Dần dễ đạp trúng hố bạc hố vàng, tiền nhiều không đếm xuể. Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng hỷ sự ập nhà, tài vận thăng hoa khó cưỡng. Nói chung, vận trình tình - tiền của tuổi Dần trong quãng thời gian này đỏ như son, muốn khổ cũng không được.

Thần Tài cưng sủng sau 10h sáng ngày mai (26/8), người cầm tinh con Hổ dù làm thuê hay làm chủ thì của ăn của để chất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tiền bạc sẽ chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư. Có thể nói, tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp và tình duyên. Mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời, tuổi Mùi dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn.

Đây là giai đoạn hoàng kim giúp tuổi Mùi có thể đổi đời, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, việc tận hưởng cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay. Nhìn chung, đây là thời gian tam hợp của tuổi Mùi, vì vậy bất kể làm việc gì cũng sẽ gặt hái được thành công, không nhiều thì ít, cuối năm viên mãn đủ đầy cả tiền lẫn tình.

Thời điểm này, tài vận thăng hoa rực rỡ, người làm kinh doanh bất ngờ phất lên, nhanh chóng cải vận đổi đời, cứ thế mà phát tài phát lộc, trở thành đại gia khét tiếng một vùng.

Đây là giai đoạn hoàng kim giúp tuổi Mùi có thể đổi đời, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, việc tận hưởng cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đúng 10h sáng mai, tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự. Cuộc sống trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều biến động tích cực, thần tài đang ở ngay trước phía, chỉ cần tuổi Tỵ đi đến thì sẽ gặp.

Người cầm tinh con Rắn sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, thời điểm này được Quý Nhân ưu ái còn có Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân. Bước chân phải đạp trúng hũ vàng, bước chân trái đạp trúng hũ bạc, đụng đâu cũng ra tiền.

Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Những thành quả đó phần lớn không do quý nhân mà đều dựa vào sự cố gắng của chính bản thân bản mệnh. Không chỉ thu nhập chính mà thu nhập phụ của người tuổi Tỵ cũng không ngừng gia tăng. Lạc quan, dám nghĩ dám làm, dù có phải vất vả song thành quả đem lại cho bản mệnh sẽ là rất xứng đáng.

Người cầm tinh con Rắn sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, thời điểm này được Quý Nhân ưu ái còn có Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.