Rằm tháng 6 âm lịch là ngày nào?

Rằm là thời điểm thích hợp lễ cầu an, cúng sao giải hạn mong thần phật phù hộ. Tháng 6 âm lịch có ngày Rằm rơi vào thứ 4, ngày 13/7/2022 dương lịch. Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân. Có nhiều con giáp may mắn có số hưởng đúng ngày này.

Tuổi Tỵ

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch, khi bước vào cát vận, người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có thể nhanh chóng gặt hái được vô số thành tích rực rỡ trong công việc.