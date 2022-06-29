Đúng Rằm tháng 6 âm lịch, khi bước vào cát vận, người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có thể nhanh chóng gặt hái được vô số thành tích rực rỡ trong công việc.

Rằm là thời điểm thích hợp lễ cầu an, cúng sao giải hạn mong thần phật phù hộ. Tháng 6 âm lịch có ngày Rằm rơi vào thứ 4, ngày 13/7/2022 dương lịch. Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân. Có nhiều con giáp may mắn có số hưởng đúng ngày này.

Tài lộc của người tuổi Hợi sinh sôi mạnh đúng Rằm tháng 6 âm lịch. Bản mệnh nên tranh thủ cơ hội này để hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô ắt hẳn sẽ thu được khoản lợi nhuận vô cùng đáng kể.

Người tuổi Tỵ chăm chỉ, cần cù, tháo vát, làm việc luôn có trách nhiệm, không nề hà, bỏ cuộc giữa chừng. Đúng Rằm tháng 6 âm lịch, vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này nên không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn thu về những thành tựu xuất sắc trong công việc, thu nhập. Ngoài ra, bạn còn có tình duyên như ý, chỉ cần tiếp tục phát huy để mang về vận may tích cực.

Tử vi còn khuyên tuổi Hợi nên đầu tư vào các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều mà hãy luân chuyển các hình thức đầu tư. Làm bất cứ việc gì, bản mệnh đều kiên trì theo đuổi ắt sẽ đạt được kết quả tốt ngoài mong đợi.

Nếu muốn tiếp tục cải thiện cuộc sống, tuổi Hợi cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận thêm công việc tay trái. Sự chăm chỉ, chịu khó sẽ đem lại cho bản mệnh khoản tiền lương, tiền thưởng đáng kể.

Tài lộc của người tuổi Hợi sinh sôi mạnh đúng Rằm tháng 6 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vui tính, hài hước, rất thích kết giao với bạn bè mới. Con giáp này rất may mắn, họ bỏ ra bao nhiêu thì thu lại về kết quả gấp nhiều lần những gì đã bỏ ra nên cuộc sống rất ung dung, tự tại.

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch, cung tài bạch của người tuổi Tý vì xuất hiện “Thiên Thái Quý Nhân” và “Đức Hồng Quý Nhân” nên tài vận tăng lên không ngừng. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng, các khoản tiền lớn nhỏ sẽ thi nhau chảy vào túi người tuổi Tý.

Ngoài ra, tài vận tốt cũng thúc đẩy vận đào hòa của con giáp này. Những người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ và do được Nguyệt Lão se duyên nên chắc chắn sẽ có được một kết quả viên mãn.

Kết luận

Cúng ngày Rằm tháng 6 âm không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mà tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình để chuẩn bị sao cho phù hợp, miễn thành tâm là được. Vào thời điểm này, Đức Phật giáng lâm, gia ân độ trì chúng sinh, thành tâm cầu khấn ắt sở cầu như nguyện, may mắn và bình an suốt năm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm