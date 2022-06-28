Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), 3 con giáp được Tài Tinh soi chiếu, phú quý ập vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 21:59

Thoát khỏi vòng hạn tam tai, lại may mắn được Tài Tinh soi chiếu, 3 con giáp ngày càng gặp nhiều may mắn, phú quý, cuộc đời viên mãn, thăng hoa đến hết năm.

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều Tài Tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học, đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), 3 con giáp được Tài Tinh soi chiếu, phú quý ập vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ - Ảnh 1
Tài lộc tuổi Tuất ngày càng sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Hổ sinh ra đã thông minh hơn người. Lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), 3 con giáp được Tài Tinh soi chiếu, phú quý ập vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ - Ảnh 2
Tuổi Dần tiền nhiều như nước chảy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão có thế mạnh cả về ngoại hình lẫn tài năng. Họ được biết đến là những người tốt bụng, bao dung và nhân hậu.

Trong công việc, con giáp tuổi này luôn tỏ ra cẩn trọng, có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 3 ngày tới (29/6 - 1/7), con giáp tuổi Mão thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Công việc của họ gần đây tuy gặp trắc trở nhưng họ đã bình tĩnh, từng bước giải quyết các vấn đề. Con giáp tuổi Mão làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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