Đúng 12 giờ trưa mai (29/6): Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp nhận chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp phát đạt, thăng tiến như vũ bão

Giai đoạn tới tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Tử vi khoa học cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (29/6) sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc.

Theo đó, đúng 12 giờ trưa mai (29/6), những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Theo đó, đúng 12 giờ trưa mai (29/6), những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên Thân chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, càng không biết khổ cực là gì. Chính nhờ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Thân chính là con giáp may mắn nhất đúng 12 giờ trưa mai (29/6). Làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần Thân nắm chắc trong tay.

Thân chính là con giáp may mắn nhất đúng 12 giờ trưa mai (29/6). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần.

Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Đúng 12 giờ trưa mai (29/6), cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi bất ngờ.

Người tuổi Tuất trời sinh vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn, đổi thay kể từ đây.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm