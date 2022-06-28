Đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022): ‘Đắng hết ngọt đến’, 3 con giáp hưởng đủ phú quý, Thần Phật che chở giàu hết phần thiên hạ, đổi đời sau những khó khăn

Đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022), khi Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần là một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…

Trong giai đoạn tới, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

Vận khí của người tuổi Dần đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022) trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

Đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022), người tuổi Dần càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Tuổi Dần có cơ hội đại phú, đại quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và mưu lược. Họ sở hữu con mắt biết nhìn xa trông rộng, giỏi đoán định tình hình. Người tuổi này tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Người sinh năm Mão chịu áp lực tốt, không vì khó khăn mà bỏ cuộc.

Người tuổi này làm việc gì cũng có cân nhắc, tính toán. Vì họ không muốn làm mất thời gian của bản thân và những người khác. Người tuổi này không ngừng học hỏi và luôn tìm kiếm những cơ hội mới mẻ cho bản thân.

Đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022), tài lộc của người tuổi Mão vượng lên trông thấy, xóa hết mọi khoản chi trong những tháng trước.

Họ nhận được nhiều công việc, dự án đầu tư hơn, sự nghiệp cũng hanh thông, thuận lợi hơn. Người tuổi Mão hãy trân trọng những cơ hội đến với mình và nỗ lực hết mình vì công việc. Từ giờ trở đi, họ sẽ được hưởng nhiều trái ngọt.

Tài lộc của người tuổi Mão nhiều vô kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có khả năng khiến mọi người không ít lần ngạc nhiên, thán phục với những lần chuyển bại thành thắng. Con giáp này kiên cường, có niềm tin vô cùng kiên định vào bản thân.

Con giáp này không muốn giao cuộc đời mình cho số phận. Vì vậy họ luôn tích cực, chủ động trong cuộc sống. Khi làm việc họ luôn tập trung và nghiêm túc. Vì làm việc bằng lý trí nên những quyết định của họ ít khi bị tác động.

Người tuổi Tuất một khi quyết định làm gì thì sẽ lên kế hoạch rất kỹ. Đôi khi Tuất có hơi cứng nhắc, rập khuôn nhưng chính thói quen này lại giúp họ hoạch định rõ ràng mọi kế hoạch của mình.

Đúng 4 giờ chiều mai (29/6/2022), Tuất có thể không mạnh mẽ như Dần cũng không bất kham như Ngọ nhưng họ có sự kiên định và chăm chỉ giúp họ làm nên đại sự, tài lộc vào nhà, phát tài cực lớn sau những khó khăn.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm