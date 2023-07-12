Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, may mắn chạm nóc, cập bến giàu có, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 17:31

Tử vi dự đoán trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, may mắn chạm nóc, cập bến giàu có, tương lai xán lạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, ngay thẳng và cởi mở. Họ đối xử với mọi người chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Đôi khi, họ cũng bị người khác lợi dụng.

Người tuổi Sửu thích dĩ hòa vi quý, họ không thích đua chen, cạnh tranh với những người khác. Người tuổi này thích sống an yên, không màng danh lợi nhưng họ lại có duyên với tiền bạc.

Người tuổi Sửu có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà. Người tuổi này có sự nghiệp hanh thông, công việc của họ có nhiều bước tiến lớn.

Nếu làm kinh doanh, họ nhận được thêm lời mời hợp tác, có cả lợi lẫn danh. Nếu có ý định chuyển việc, họ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, nên cân nhắc kỹ. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được giá.

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, may mắn chạm nóc, cập bến giàu có, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù gần đây, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Họ được sao may mắn Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Trong vòng 5 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón hỷ tín ngập nhà, may mắn chạm nóc, cập bến giàu có, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ thể hiện rõ tài năng, tham vọng, không chịu an phận thủ thường. Người tuổi ngựa chịu ảnh hưởng của sao Niên Vận và Hỏa Tinh nên trong nhà có chuyện xui xẻo, tài vận không được như ý.

Trong công việc, dù họ có cố gắng cũng không được ghi nhận. Vui mừng khôn xiết, người tuổi Ngọ có sao tốt chiếu mệnh, họ nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội, con giáp này phát tài nhanh chóng, cầu được ước thấy.

Mặt khác, người tuổi Ngọ cũng nhận được nhiều cơ may. Rất có thể, người làm công ăn lương sẽ được thăng chức. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Người tuổi Ngọ biết học tập từ những thất bại, vấp ngã sẽ ngày một trưởng thành và vững vàng trong công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 6 ngày cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, rước lộc vào nhà, bắc thang đến thành công, điềm lành gõ cửa

Đúng 6 ngày cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, rước lộc vào nhà, bắc thang đến thành công, điềm lành gõ cửa

Tử vi dự đoán vào 6 ngày cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, rước lộc vào nhà, bắc thang đến thành công, điềm lành gõ cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp  tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 4 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 49 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương