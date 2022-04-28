Trong vòng 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), phát hờn với 3 con giáp may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 05:25

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày cuối tuần sẽ có 3 con giáp phát tài, mọi việc suôn sẻ, kiếm bộn tiền trong âm thầm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hài hước, chân thành và tốt bụng. Tử vi dự đoán, trong 3 ngày cuối tuần, Mão sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng. Dù là của cải hay vận đào hoa cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tài lộc vượng phát cũng thúc đẩy vận đào hoa của họ hanh thông, có nhiều người khác phái quý mến.

Người độc thân rất dễ dàng tìm được một người phù hợp để gắn bó cả đời. Đây cũng là thời gian cho tuổi Mão tính được chuyện kết hôn. Còn tuổi Mão đã có đôi có cặp thì có nhiều thời gian gắn bó để tăng thêm tình cảm. Dự đoán đây là thời gian tuyệt vời để dành cho gia đình.

Trong vòng 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), phát hờn với 3 con giáp may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần, Mão sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh khá may mắn nên trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý. Đặc biệt tài năng lãnh đạo của con giáp này vững vàng, miễn là họ bắt đầu kinh doanh.

Bản mệnh luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và đạt được nhiều thành quả để có một cuộc sống giàu có!

Trong vòng 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), phát hờn với 3 con giáp may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ trời sinh khá may mắn nên trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với sự siêng năng và tính chuyên nghiệp cao. Trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc của Sửu rủng rỉnh, hanh thông, thăng quan tiến chức, tài lộc vô cùng lớn. Họ nhất định sẽ có thêm thành tựu trong ngũ hành.

Con giáp tuổi Sửu nếu quyết tâm rèn giũa thì không bao giờ lãng phí thời gian với lòng kiên trì bền bỉ sẽ tiếp tục mở ra thế giới thành công mới. Thời gian này, con giáp sẽ trở nên giàu có, thịnh vượng. Chuyện tình duyên cũng thuận lợi, như ý.

Trong vòng 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), phát hờn với 3 con giáp may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc của Sửu rủng rỉnh, hanh thông, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước qua ngày 24/4 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc

Bước qua ngày 24/4 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, đầu tư vào đâu cũng hái ra tiền, phát tài phát lộc

Đúng ngày 24/4 âm lịch, 3 con giáp này vận may ngập tràn, sự nghiệp rực rỡ thăng hoa, thời tới cũng khó cản được những bước đột phá.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi cuối tuần

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm