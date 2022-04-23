Bước qua 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), sự nghiệp 'cất cánh', 3 con giáp tiền đầy hầu bao, chạm trúng mỏ vàng

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 17:49

Trong 3 ngày đầu tuần chính là thời điểm mà 3 con giáp may mắn đưa sự nghiệp của bản thân lên cao.

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày đầu tuần tới đây, người tuổi Tỵ sẽ được Cát Tinh soi rọi, chiếu ánh hào quang vào cuộc đời, giúp vạn sự ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Ở giai đoạn này, Tỵ nhận về muôn vàn cơ hội phát tài nhanh chóng, kèm theo đó là bao nhiêu khó khăn cũng đã qua đi hết.

Nếu con giáp may mắn mà chịu tu chí làm ăn, phát triển sự nghiệp thì sẽ hốt cú ”hụi chót” và sống đời giàu sang, an hưởng sau này. Ngoài ra, nếu chủ mệnh làm công nhân viên chức thì sẽ liên tục có được những cơ hội thuận lợi để phát triển công việc và kiếm về bộn tiền.

Bước qua 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), sự nghiệp 'cất cánh', 3 con giáp tiền đầy hầu bao, chạm trúng mỏ vàng - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần tới đây, người tuổi Tỵ sẽ được Cát Tinh soi rọi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau một khoảng thời gian dài bận rộn với công việc thì sang 3 ngày đầu tuần sẽ là những giây phút mà Sửu nhận về những thành công xứng đáng. Mệnh Sửu như ôm trọn hết may mắn vào lòng, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết.

Tiền tài cũng đến với Sửu dễ dàng hơn trước rất nhiều, chắc mấy chốc con giáp sẽ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tiêu đến đời con cháu vẫn chưa hết. Khi vạn sự đã hanh thông thì tiền cũng sẽ tự khắc tìm đến với con giáp may mắn này. 

Bước qua 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), sự nghiệp 'cất cánh', 3 con giáp tiền đầy hầu bao, chạm trúng mỏ vàng - Ảnh 2
Sang 3 ngày đầu tuần sẽ là những giây phút mà Sửu nhận về những thành công xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Mão sẽ thăng hoa, vượng phát với muôn vàn may mắn đợi sẵn. Mão phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc thì con giáp này sẽ chiếm trọn lòng tin của mọi người và được đề bạc lên các vị trí cao hơn.

Không chỉ đỏ vận trong công việc, chủ mệnh còn thành công trong các mối quan hệ. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ mà người này có thể trở thành quý nhân đưa bạn đến đỉnh cao trong sự nghiệp, thu hái bạc vàng vô kể. 

Bước qua 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), sự nghiệp 'cất cánh', 3 con giáp tiền đầy hầu bao, chạm trúng mỏ vàng - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Mão sẽ thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghệm

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