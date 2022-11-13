Trong vòng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hưởng phước giàu có, trúng số độc đắc, tiền tài chất cao như núi, thong thả cuộc đời, sung túc dư dả, gia đình hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào có lộc khủng, giàu có, sung túc dư dả, hạnh phúc vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hưởng phước giàu có, trúng số độc đắc, tiền tài chất cao như núi, thong thả cuộc đời, sung túc dư dả, gia đình hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc tuýp người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân tốt. Cũng bởi vậy mà con giáp này có tài lộc khởi sắc. Không những thế, người tuổi Ngọ thường khá thức thời, có tầm nhìn xa. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Có Thần Tài ở bên, con giáp này càng dễ gặp điều tốt lành. Những người tuổi này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Họ có thể được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán mát tay. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết quản lý tài sản nên tiền bạc tích cụ càng nhiều. Cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vui vẻ và lạc quan. Họ có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Người tuổi này khá khéo léo, họ có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất có thể. Họ thể hiện được sự khôn ngoan, lanh lợi và thức thời của mình.

Họ thích khám phá, ham học hỏi trong công việc và thường có thể đột phá trong sự nghiệp. Một điểm đặc biệt nữa ở con giáp tuổi Thân là họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sẽ không nản lòng khi gặp rắc rối. Người tuổi này luôn cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trong công việc. Họ nhận được cơ hội để hợp tác làm ăn với những đối tác uy tín. Nếu làm công ăn lương, họ được lãnh đạo coi trọng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, một số người làm công việc trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp tuổi này có Thần Tài che chở, cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đa phần thường cần cù, tiết kiệm. Họ làm việc gì cũng cẩn thận, chắc chắn. Không những thế, con giáp này khá thức thời, có tính toán kỹ nên ít khi mắc sai lầm.

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp tuổi này là họ khá bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Đây cũng là điểm họ cần sửa đổi nếu muốn hoàn thiện bản thân và ngày càng thành công trong công việc.

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Sửu có tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng hoa. Được sao tốt chiếu mệnh, họ đi đâu cũng gặp quý nhân. Công việc làm ăn của họ ngày càng thuận lợi và suôn sẻ. Họ có nhiều cảm hứng và ngày càng nỗ lực trong công việc. Điều tuyệt vời hơn là những cố gắng, nỗ lực của con giáp này sẽ được những người xung quanh ghi nhận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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