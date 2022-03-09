Trong vòng 10 ngày (13/3 - 22/3): Vật đổi sao dời, vận trình xoay chuyển, 3 con giáp đột ngột trở nên giàu có, hưởng đủ phúc lành trời cho, chỉ cần ngồi yên tài lộc vẫn tự tìm đến

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 15:50

Trong vòng 10 ngày (13/3 - 22/3), 3 con giáp chuyển vận giàu sang, công danh phát đạt, tiền tài, danh vọng đều có đủ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào giữa tháng 3 vận trình rực rỡ, tài lộc đầy nhà. Bên cạnh công việc chính lương thưởng ổn định, con giáp có thể thử sức công việc tay trái như đầu tư, hợp tác làm ăn để kiếm thêm thu nhập. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công mỹ mãn.

Về phương diện tình cảm, nếu là người độc thân, con giáp rất có thể sẽ tìm được đối tượng hợp ý trong thời gian này, tận hưởng hạnh phúc mà bản thân mong chờ bấy lâu. Người đã lập gia đình rút ngắn khoảng cách với người thân, tình cảm ngày càng khắng khít.

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Người tuổi Mão vào giữa tháng 3 vận trình rực rỡ, tài lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm ăn phát đạt, lan tỏa vận may. Vận trình của con giáp trong thời gian này thuận lợi trăm bề. Với bản lĩnh vốn có kết hợp cùng sự nâng đỡ của quý nhân, bản mệnh dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đặt ra, kéo tiền tài về túi. Ham muốn làm giàu ngày càng cháy bỏng trong bạn nên con giáp không có phút lơ là một giây phút nào.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp may mắn này nên cố gắng thức dậy sớm và ngủ sớm hơn để có một tinh thần minh mẫn. 

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Người tuổi Thân làm ăn phát đạt, lan tỏa vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua chẳng những được cấp trên mà cả đồng nghiệp và đối tác đều ghi nhận. Con giáp có thể được gia tăng lương thưởng, nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Ngoài ra, Mùi có thể thử sức ở các trò chơi may rủi vì không biết chừng sẽ trúng một vố đậm. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên vui là chính là hãy dừng lại đúng lúc.

Sức khỏe của tuổi Mùi không có gì đáng lo ngại. Con giáp đừng quên các bài tập thể dục để đẹp dáng - khỏe người.

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Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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