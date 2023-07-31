Trong tháng 8, 9, 10: TOP 3 con giáp được Thần Tài đồng hành, Thần may mắn kết thân, giàu có vô kể, đón nhiều tin vui

Dự đoán trong tháng 8, 9, 10 chính là thời điểm Thần Tài ưu ái 3 con giáp này.

Tuổi Thân Xét về tổng thể vận trình của người tuổi Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng 8, 9, 10. Song vẫn có nhiều tình huống phức tạo xảy ra khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Công việc được nhiều cát tinh che chở, nhiều cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác trở nên hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Về tài lộc, trong thời gian này, bản mệnh được quý nhân mang tới một vài mối làm ăn khá "hời". Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kéo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi, sang tháng 8, 9, 10, tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều điều trong cách thức thu hút và quản lý tài chính, có thể vận dụng kiến thức và của cải sẵn có để đầu tư đúng nơi đúng chỗ, nhờ đó thu được những khoản lợi nhuận khá lớn. Mua vàng, mua cổ phiếu, mua bất động sản.... Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, vì thế bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Chuyện tiền bạc của người tuổi Tuất không dư dả cho lắm, nhưng mọi người hay nói nhìn xa trông rộng, không nên vội vã nản lòng mà cứ đi trên con đường mình đã chọn, sớm muộn cũng có những thành quả của mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi dự báo, trong tháng 8, 9, 10 vận khí của người tuổi Hợi diễn ra theo chiều hướng tích cực. Thời gian này, vận khí của Hợi vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. Trong công việc, con giáp này có cơ hội tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Hợi nên nắm chắc cơ hội. Người làm kinh doanh buôn bán có cơ hội đầu tư tốt giúp bản mệnh gặt hái thành tựu lớn. Hợi ngày càng củng cố được uy tín của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng vọt. Con giáp này cũng được Thần Tài đồng hành trong tháng 6 âm tới nên tài chính khá rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp: Ngọ may mắn ngút trời, công danh vẻ vang; Mùi - Dậu đề phòng tiểu nhân, vướng nhiều rắc rối Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp. Những người tuổi Ngọ may mắn nhận được tin hỷ trong sự nghiệp, nhanh chóng thăng tiến, phát tài phát lộc. Trong khi đó, Mùi - Dậu cẩn thận kẻ gian ám hại, rơi vào kiện tụng, thị phi.

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